EEUU castiga intentos de evadir sanciones a Cuba, incluida la cooperación médica

Cuba anunció que busca cambiar su economía. / Europa Press - Europa Press

Santiago 24 Jul. (ATON) -

El Departamento de Estado sancionó a 11 entidades e individuos adicionales en Cuba a los que acusa de facilitar el control de La Habana sobre sectores críticos e intentar evadir las sanciones estadounidenses, además de aplica medidas contra las campañas de cooperación médica internacional.

El Departamento de Estado de EEUU ha sancionado a 11 entidades e individuos adicionales en Cuba a los que acusa de facilitar el control de La Habana sobre sectores críticos e intentar evadir las sanciones estadounidenses, además de aplica medidas contra las campañas de cooperación médica internacional.

"Designo a nueve entidades y dos personas cuyas actividades perpetúan el control del régimen sobre los sectores energético, financiero y de explotación de mano de obra médica en el extranjero de Cuba. Los sancionados hoy también han intentado eludir nuestras sanciones anteriores contra el régimen cubano y sus colaboradores", ha señalado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Washington, en concreto, sanciona a cuatro entidades asociadas a iniciativas de evasión de sanciones vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado empresarial cubano, propiedad y operado por las Fuerzas Armadas de Cuba, que ya es objeto de sanciones norteamericanas.

También aplicará restricciones a tres entidades que operan en el sector energético cubano y dos entidades y dos personas "responsables de la explotación y el trabajo forzoso de los trabajadores sanitarios cubanos a través de las brigadas médicas en el extranjero del régimen".

Por su parte, las autoridades cubanas han denunciado que Departamento de Estado "demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano".

"A pesar de que el gobierno estadounidense continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba, le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria", ha indicado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

En particular ha denunciado el cerco de Estados Unidos a la cooperación médica de Cuba, asegurando que "equivale a una agresión contra el Derecho Humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo". "Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional", ha afirmado.

Rodríguez ha denunciado que estas sanciones las aplica "el gobierno del país más rico del mundo", al que acusa de "negar el Derecho Humano elemental a decenas de millones de sus propios ciudadanos".