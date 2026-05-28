EEUU confirma principio de acuerdo con Irán para extender tregua y reabrir Ormuz

(Foto de ARCHIVO) Archivo - El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, en el marco del cierre perimetral norteamericano - CENTCOM EN X

Santiago 28 May. (ATON) -

La Casa Blanca confirmó en declaraciones a Europa Press una información previa del medio estadounidense Axios que apuntaba a un principio de acuerdo entre las partes, si bien este extremo no ha sido confirmado ni por el magnate ni por el lado iraní.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno por parte del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca confirmó en declaraciones a Europa Press una información previa del medio estadounidense Axios que apuntaba a un principio de acuerdo entre las partes, si bien este extremo no ha sido confirmado ni por el magnate ni por el lado iraní.

El citado medio, con fuentes de funcionarios estadounidenses, informó de que el entendimiento contempla un alto el fuego de 60 días que estipula que no habrá restricciones al paso por el estrecho -esto es, sin peajes ni acosos- y que Teherán tendrá que retirar todas las minas en un plazo de 30 días, además de comprometerse a no desarrollar armas nucleares.

Por medio de este documento, Washington se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Teherán y la liberación de los fondos iraníes congelados en el marco de las negociaciones.

Asimismo, el texto contemplaría que entre los primeros temas a debatir durante las conversaciones entre las partes esté la eliminación del uranio altamente enriquecido.

Una fuente cercana al equipo negociador iraní detalló posteriormente en declaraciones a la agencia de noticias Tasnim que el texto del principio de acuerdo no está finalizado y que, en todo caso, esto será anunciado por los mediadores paquistaníes.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó este mismo jueves en una rueda de prensa que un potencial acuerdo con Teherán dependerá "de lo que el presidente quiera hacer". "El presidente Trump no va a hacer un mal acuerdo para el pueblo estadounidense, para Estados Unidos", aseguró, sin confirmar ni desmentir el principio de acuerdo.

Está previsto que el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, viaje a Washington este viernes para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de la mediación paquistaní en las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto abierto en Oriente Próximo.