EEUU lanza una nueva oleada de bombardeos sobre Irán

Un caza F-16 estadounidense preparado para lanzar ataques sobre Irán REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de - CENTCOM

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) ha informado este lunes que ha lanzado una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) ha informado este lunes que ha lanzado una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques.

"Hoy a las 16.00 horas costa este las fuerzas estadounidenses han iniciado una nueva ola de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe", ha publicado el Centcom en redes sociales.

Esta nueva oleada de ataques "está designada para degradar más la capacidad militar iraní empleada para atacar a el tráfico marítimo mercante en el estrecho de Ormuz".

Medios iraníes han informado de una explosión en el distrito de Bemani de la ciudad de Sirik, de la activación de los sistemas antiaéreos en Bushehr. También hay informaciones sobre explosiones en Bandar Abbas.