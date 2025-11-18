Efecto Parisi:Jara propone límite de $5 millones a sueldos de confianza política

Santiago 18 Nov. (ATON) -

En paralelo, la candidata cuestionó al coordinador económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, por su rol en la colusión de los pollos y los medicamentos.

El resultado de la primera vuelta presidencial llevó a Jeannette Jara, candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, a evaluar la incorporación de propuestas de Franco Parisi.

En entrevista con Radio Cooperativa, explicó que el líder del PDG apuntó a cosas que son bien esenciales y que es el bolsillo, sobre todo la clase media de este país (...) algunas las vamos a tomar, otras las teníamos ya consideradas, pero en particular en el tema de los sueldos de los funcionarios de confianza .

Como consecuencia, anunció: Vamos a restringir los sueldos de los funcionarios políticos a cinco millones de pesos brutos (...) le digo desde ya que ni siquiera piense en postularse a algún tipo de responsabilidad .

La definición de su programa también la llevó a marcar distancia con el Presidente Gabriel Boric: No corresponde que me esté dando consejos (...) somos personas distintas y vamos a encabezar gobiernos también distintos . Y agregó: Siendo Presidente de la República, lo mejor que puede hacer es continuar con el mandato que la gente le dio (...) ¿Cómo se va a meter en una campaña si es el Presidente de la República? .

En paralelo, Jara cuestionó al coordinador económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, por su rol en casos de colusión: En el de los pollos, él estuvo en el modelo de la colusión (...) y en el de los medicamentos, él salió a defender una de las farmacias, asegurando que no existen indicios de corrupción en este mercado . La colusión sí existió y así fue declarada por los tribunales de justicia .

La candidata contrastó su gestión como ministra con la trayectoria parlamentaria de Kast: Fui ministra tres años, presenté 35 proyectos de ley, 27 o 28 se aprobaron (...) logramos recuperar 580 mil puestos de trabajo perdidos en la pandemia y reducir la informalidad laboral al 26% . En cambio, dijo: Kast fue diputado 16 años y sus proyectos fueron de dar nacionalidad por gracia a empresarios, de erigir monumentos, del día de no sé qué .

Finalmente, Jara enfatizó: Yo voy a diferenciarme de José Kast con las propuestas que tenemos en nuestro programa, con mi experiencia, con mi liderazgo (...) A diferencia de José Kast, a mí me interesa no solamente perseguir al que vende droga en una esquina parado, sino que a los peces gordos y levantar el secreto bancario .