Ejecutivo anuncia reforma a Gendarmería y ratifica apoyo a su director

Santiago 1 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 16 Dic. (ATON) -

La iniciativa fue compartida con el Presidente electo, José Antonio Kast, en el día de ayer y se espera que pueda convocar el apoyo transversal de todo el espectro político.

El masivo operativo de la PDI que desbarató una red de corrupción en Gendarmería, con 44 funcionarios detenidos por ingresar elementos prohibidos a cambio de sobornos, llevó al Presidente Gabriel Boric a anunciar una reforma estructural en la institución.

Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional: he tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social , afirmó.

La propuesta busca que Gendarmería se convierta en una institución de seguridad pública bajo el Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia .

El mandatario explicó que la iniciativa fue conversada con el Presidente electo, José Antonio Kast, y subrayó que espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político , añadiendo que el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tiene que haber diferencias políticas .

En paralelo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó al director de Gendarmería, Rubén Pérez, destacando que gracias al trabajo que ha liderado el director nacional de Gendarmería en la institución, es posible la intervención que se hizo el día de hoy en Santiago Uno . Recordó además que Pérez asumió el cargo el 14 de diciembre tras la renuncia de Sebastián Urra, cuestionado por un traslado irregular de su hermano.