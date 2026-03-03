Santiago 3 de marzo 2026. El Ministro del Interior, Alvaro Elizalde, realiza un punto de prensa en La Moneda luego de una reunion entre el Presidente de la Republica y su par Electo Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 3 Mar. (ATON) -

La autoridad detalló la cronología de hechos que derivaron en la abrupta suspensión de la bilateral que esta mañana sostendrían en La Moneda el Presidente y su sucesor.

A poco más de una hora del fallido encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó la versión del Ejecutivo desde La Moneda respecto del impasse originado en la controversia por el cable submarino chino.

El secretario de Estado aseguró que sí existió una comunicación previa entre ambos líderes. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el Presidente Boric fue precisamente lo del cable chino , afirmó, detallando que en esa conversación también se transmitieron advertencias formuladas por Estados Unidos ante un eventual avance del proyecto.

Según explicó, tras la reunión ambos se trasladaron al Salón Amarillo, donde -en presencia de ministros y autoridades entrantes- el propio Kast reconoció el contacto telefónico. El presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto , sostuvo.

Elizalde subrayó que este intercambio ocurrió antes de que se hicieran públicas las sanciones de Estados Unidos contra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios, a quienes se les revocó la visa.

En ese contexto, remarcó: Hay una serie de detalles que se cuentan a veces en la prensa que no corresponden a la realidad, pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos y, respecto de lo que informó el presidente en ejercicio al presidente electo, somos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada .

La cita tenía como objetivo abordar la iniciativa impulsada por China Mobile para conectar Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino. No obstante, tras cerca de 20 minutos, el presidente electo se retiró luego de solicitar una retractación por declaraciones previas del Mandatario, petición que fue rechazada.

El ministro calificó el desenlace como negativo para la institucionalidad. Es una mala señal para nuestra democracia y para el país , afirmó, agregando que la verdad está del lado del Presidente Boric .

Finalmente, expresó que lamentamos la decisión de suspender esta reunión y de las próximas reuniones bilaterales entre las actuales autoridades y sus sucesores, aunque recalcó que hay toda la disposición a seguir hablando por el traspaso de mando .