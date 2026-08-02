Elizalde por Quiroz: "Tomó la decisión de avanzar sin ningún tipo de contrapeso"

Santiago 6 de marzo 2026. Se desarrolla el Comite politico ampliado en el Palacio de Gobierno. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El exministro Álvaro Elizalde se refirió a la actual administración de José Antonio Kast y al rol que ha tenido la oposición.

El exministro Álvaro Elizalde se refirió a la actual administración de José Antonio Kast y abordó la relación entre la oposición y el Gobierno tras la tramitación de la megarreforma.

En conversación con La Tercera, Elizalde sostuvo que "todo diálogo para generar acuerdos requiere voluntad de escucha recíproca para incorporar miradas distintas. Lo que hemos visto es una decisión del gobierno, y particularmente del ministro (Jorge) Quiroz, de avanzar en su proyecto, que además es técnicamente deficiente, sin escuchar a la academia, a los organismos internacionales o al Consejo Fiscal Autónomo respecto de las advertencias formuladas y, menos aún, con voluntad de incorporar aspectos que para la oposición son sustantivos".

"En los acuerdos que se lograron en otros gobiernos, el diálogo se realizó antes de la votación de la idea de legislar. En la reforma de pensiones, sin ir más lejos, hubo un preacuerdo. Hubo voluntad de parte del gobierno del presidente Boric de escuchar las propuestas que hacía la oposición y establecer un rayado de cancha que diera garantías a todos los actores. Y en el caso del ministro Quiroz, como sabe que tiene mayoría en ambas cámaras, tomó la decisión de avanzar sin ningún tipo de contrapeso", indicó.

Asimismo, recalcó que "quien debe dar las garantías de que el diálogo va a llegar a puerto es el gobierno. Todo lo que pasó no dista de la trayectoria política del Presidente Kast, quien desde que rompe con la UDI, por considerarlo un partido moderado, nunca participó ni como parlamentario, candidato presidencial o como líder del Partido Republicano en ningún acuerdo relevante para Chile".

"Si al inicio de la actual administración había cierta desconfianza respecto de la real voluntad de diálogo del gobierno del Presidente Kast como resultado de su trayectoria previa, lo cierto es que una vez en La Moneda se ha mantenido la misma actitud", añadió.

Respecto a las lecciones tiene que sacar la oposición de este proceso, el exsecretario de Estado dijo que "el fenómeno del crecimiento de la extrema derecha no está acotado a la sociedad chilena, está en todas las democracias occidentales, con mayor o menor nivel de éxito. Y ante eso el progresismo tiene que generar un debate y una propuesta con vocación de mayoría respecto de lo que representa nuestro proyecto y por qué beneficia a la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Esto no se trata de sumar siglas, sino de tener una propuesta convocante".