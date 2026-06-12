Elon Musk quedó a punto de convertirse en el primer billonario de la historia

(Foto de ARCHIVO) Elon Musk es Vivatech (París) VIVATECH 16/6/2023 - VIVATECH

Santiago 12 Jun. (ATON) -

La salida a bolsa de las acciones de SpaceX implica una capitalización de mercado de 1,77 billones (millones de millones) de dólares para la compañía, elevando en unos US$188.000 millones la fortuna del empresario de origen sudafricano, hasta alcanzar una cifra estimada de US$982.000 millones.

Elon Musk quedó al borde de alcanzar un patrimonio personal de un billón de dólares (un millón de millones), tras la salida a bolsa de Space X con un precio de 135 dólares para los 555,6 millones de títulos ofrecidos por la compañía, la mayor de la historia. La primera recaudación fue de US$75.000 millones.

Según los cálculos de la revista "Forbes", el precio fijado para las acciones de SpaceX implica una capitalización de mercado de 1,77 billones de dólares para la compañía, elevando en unos 188.000 millones de dólares la fortuna del empresario de origen sudafricano, hasta alcanzar una cifra estimada de 982.000 millones de dólares.

De este modo, dado que en gran medida el patrimonio estimado de Musk depende de las oscilaciones en la cotización de las participaciones que mantiene en sus empresas, si el precio de las acciones de Tesla se mantiene sin cambios y el de los títulos de SpaceX sube a 138,50 dólares cuando comiencen a cotizar este viernes, Musk se convertirá en el primer billonario de la historia.

Alternativamente, la fortuna estimada de Elon Musk también alcanzará el hito del billón de dólares si las acciones de Tesla suben de 399 a 424 dólares por acción y las de SpaceX se mantuvieran en 135 dólares, un escenario que la publicación especializada considera menos probable.

El empresario, que se desempeña como presidente, consejero delegado y director técnico de SpaceX, posee 4.800 millones de acciones del fabricante de cohetes, valoradas en 644.000 millones de dólares, además de 350 millones de opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de 8,40 dólares por acción, valoradas en 44.000 millones de dólares, lo que le otorga una participación del 38% en la compañía, valorada en 688.000 millones de dólares al precio de la salida a bolsa.

Forbes había valorado la participación estimada del 40% de Musk (antes de la dilución derivada de la oferta pública) en alrededor de 500.000 millones de dólares.

Asimismo, es dueño de algo más del 10% de Tesla, cuya capitalización bursátil ronda los 1,5 billones de dólares, valorada en 165.000 millones de dólares, además de opciones para adquirir otra participación de casi el 8%, valorada en 114.000 millones de dólares.

Su patrimonio neto se completa con participaciones menores en su empresa emergente de interfaces cerebrales Neuralink y en Boring Company, además de varios miles de millones de dólares procedentes de ventas anteriores de acciones de Tesla, resume la publicación.