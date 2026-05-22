Embajador de EEUU destacó relaciones con Chile en homenaje a Prat y sus hombres

Valparaiso, 21 de Mayo 2026 El Presidente José Antonio Kast, encabeza la ceremonia de conmemoración del 21 de Mayo en la Plaza Sotomayor de Valparaiso Manuel Lema/ Aton Chile - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

"Un homenaje a la valentía y al servicio, y también un recordatorio de los fuertes vínculos y valores compartidos entre Chile y Estados Unidos", señaló Brandon Judd en su cuenta de X tras participar en la ceremonia.

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, destacó "los fuertes vínculos y valores compartidos" entre Chile y su país, luego de participar en el homenaje de las Glorias Navales en Valparaíso.

"Participar este 21 de mayo en la conmemoración del Día de las Glorias Navales en Valparaíso fue una experiencia profundamente significativa", señaló el diplomático en su cuenta de X.

"Un homenaje a la valentía y al servicio, y también un recordatorio de los fuertes vínculos y valores compartidos entre Chile y Estados Unidos", añadió.

La actividad fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, como también de autoridades civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras.

Tras el discurso del almirante Cabrera, se realizó la colocación de ofrendas florales al pie del Monumento a la Marina Nacional en la plaza Sotomayor, por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y organismos del Estado

Posteriormente, se efectuó la imposición de la condecoración al valor al sargento 2° Alan Barrera Latín y al sargento 2° Ariel Neira Faúndez, servidores navales que en el ejercicio de sus funciones protagonizaron acciones de arrojo y valentía.

Finalmente, el Presidente Kast y el ministro Barros, acompañados por el almirante Cabrera, visitaron la Cripta de los Héroes, lugar donde descansan los restos de Arturo Prat, Carlos Condell, Juan de Dios Aldea y otros 18 combatientes del 21 de mayo de 1879.

La jornada concluyó con el tradicional desfile en Honor a las Glorias Navales, donde 2.081 efectivos de la Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y de la Armada de Chile rindieron honores a los héroes patrios.