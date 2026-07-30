Embajador de EEUU a ministros: "No tienen nada que ver con estas negociaciones"

Santiago, 20 de Abril de 2026. Los gobiernos de Chile y Estados Unidos firman acuerdos en minería y seguridad desde el Ministerio de Relaciones Exteriores Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, abordó las críticas de los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Agricultura, Jaime Campos, por el arancel del 12,5% a las exportaciones chilenas.

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, abordó las críticas de los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Agricultura, Jaime Campos, por el arancel del 12,5% a las exportaciones chilenas.

"Como suelen ser estas negociaciones, potencialmente hay un acuerdo por lograr. No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas", comentó el diplomático este jueves en un punto de prensa en la embajada de Estados Unidos.

Agregó que "es muy decepcionante que mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones, estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa".

"Cuando eso sucede, hace muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que hay algo serio que pueda estar ocurriendo aquí. Así que, nuevamente, necesitamos dejar que esto se desarrolle y luego veremos qué resulta de ello. Pero las negociaciones continúan. No hay nada finalizado", añadió Judd

Ante la pregunta de si el vicepresidente del Departamento de Comercio de EEUU (USTR), Jeff Goettman, vendrá a Chile en agosto, Judd indicó que "es posible. De nuevo, hay cosas que están avanzando. Pero cuando los ministros dicen cosas y no tienen nada que ver con este proceso, por supuesto que lo hace más difícil".

"Creo que debe pasar es dejar que estas negociaciones se desarrollen. Tienen una negociadora muy, muy buena, Paula Estévez (Subrei). Déjenla hacer su trabajo", conminó.

Consultado por las críticas del ministro Jaime Campos, en relación a que EE.UU no está respetando el tratado de libre comercio con Chile, el embajador respondió que pediría a ese ministro que lea realmente el tratado de libre comercio. Diría que no lo ha hecho .

"Si miran el tratado de libre comercio, hay disposiciones que nos permiten, de hecho, aplicar aranceles si no se cumplen ciertos aspectos. Así que, nuevamente, no creo que esos ministros hayan leído realmente el tratado de libre comercio. Siempre es bueno que se informen sobre lo que el acuerdo realmente dice", agregó.

También dijo que "he leído todos los comentarios y he escuchado a funcionarios de alto nivel decir que estamos hablando de trabajo forzado que ocurre aquí en Chile. Eso no es de lo que estamos hablando. No hablo de trabajo forzado en Chile. Hablamos de productos que se importan a Chile y que son producidos mediante trabajo forzado fuera de Chile".

"Cuando eso sucede, se vuelve imposible que cualquier empresa pueda competir con aquellas que usan trabajo forzado. Eso es una violación del tratado de libre comercio", agregó.

Al consultarle si está hablando de Chima Judd respondió que "no hemos mencionado ningún país. Estamos analizando el trabajo forzado. Esto no tiene que ver con ningún país específico. Tiene que ver con productos que se importan y que son fabricados mediante posible trabajo forzado".

Finalmente insistió: Hay maneras de manejar esto, pero no podemos avanzar si ministros que no forman parte de este proceso hacen comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa".