Empresarios tras reunión con Kast en Lima: Este será un año clave

Santiago 7 Ene. (ATON) -

El Presidente electo José Antonio Kast inició este miércoles su agenda en Lima con un desayuno junto a empresarios peruanos y chilenos. En la cita, los asistentes coincidieron en que éste será un año clave para ambos países.

El encuentro fue organizado por la Cancillería peruana y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), y reunió a 50 líderes empresariales de sectores como comercio, minería, agroindustria y energía.

Según Emol, Kast se reunió con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) para intercambiar visiones sobre desafíos y oportunidades económicas.

Guillermo Ferreyros, presidente del CEChP capítulo Perú, destacó: Chile y Perú son las economías más sólidas de la región y este será un año clave para ambos países. Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada, para que desde el empresariado podamos seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de ambos lados de la frontera. Hoy son más de 24.000 millones de dólares de inversiones totales, y vemos aún mucho potencial .

Durante la reunión se abordaron temas como migración y gestión fronteriza, competencia agrícola, minería y minerales críticos, cooperación energética y seguridad ciudadana.

Los empresarios coincidieron en la necesidad de avanzar hacia soluciones conjuntas que fortalezcan la integración productiva y reduzcan costos.

También subrayaron la urgencia de priorizar inversiones en infraestructura y recuperar la integración Tacna-Arica, que hasta 2019 registraba 7 millones de cruces anuales.

De acuerdo con el mismo medio, con posterioridad, el mandatario electo se reuniría con su par peruano, José Jerí, para abordar temas como habilitar un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de migrantes en situación irregular.

Se trata de una de las principales banderas políticas de Kast y una promesa de su campaña presidencial.