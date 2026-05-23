Encuesta: 57% dijo que gobierno del Presidente Kast no ha cumplido expectativas

Santiago, 20 de mayo de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, presenta el Plan Invierno en el comedor social del Hogar de Maria en la comuna de la La Florida. Presidencia via Aton Chile - Presidencia via Aton Chile

Santiago 23 May. (ATON) -

En sondeo de la empresa Black & White, el 75% señaló además que ha visto o percibido un cambio en el manejo económico respecto a la administración de Gabriel Boric.

Una encuesta de la empresa Black & White mostró que el 58% de los sondeados indicó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast tendría que poner mayor énfasis en el tema de la seguridad.

Por otra partre, el 42% apunta a que la prioridad debe ser la economía.

Según lo informado por Emol sobre el sondeo, el 57% indicó que el mandatario y sus colaboradores no han cumplido sus expectativas, ha sido deficiente y esperaban mucho más en materias de seguridad.

Y una gran mayoría del 75% precisó que ha visto o percibido un cambio en el manejo económico respecto a la administración previa del Expresidente Gabriel Boric.

La proporción de quienes se inclinan por esta opción crece en el segmento socioeconómico C2.

Por su parte, el 55% ve o percibe que el cambio ha sido para peor.

La proporción aumenta entre mujeres, y también a medida que bajan el segmento socioeconómico y la edad.