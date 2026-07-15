Encuesta Cadem: 60% cree que el temporal provocará cortes de luz e inundaciones

Curanilahue, 20 de junio de 2024 Debido a las lluvias que azotan nuevamente sectores cercanos al rio Curanilahue, rio Ranas y el estero Las Plegarias, Senapred recomienda la evacuación inmediata de los pobladores. Claudio Acuna/Aton Chile - Desborde del rio Curanilahue

Santiago 16 Jul. (ATON) -

Y, además, un 33% de los chilenos teme que su vivienda sufra daños, según reveló la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de julio y que se publicó este miércoles.

A solo horas de que se inicie el sistema frontal que afectará a gran parte del país, un 60% de los chilenos considera altamente probable que se registren cortes de luz e inundaciones, mientras un 33% teme que su vivienda sufra daños, según reveló la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de julio.

El 84% supo que el gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones del país y 91% piensa que el sistema frontal será bastante intenso, tras haberse informado principalmente a través de la televisión (67%) y redes sociales (56%).

Además, 62% considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el temporal, aunque 76% declara que su familia sí está preparada.

En ese sentido, 73% asegura que revisó y limpió techumbres y canaletas, 61% compró víveres, pilas, velas y almacenó agua y 41% cuenta con un kit o mochila de emergencia.

En tanto, el 55% prevé que es muy probable que se suspendan las clases, 33% que haya inundaciones en las casas y 30% que se produzcan cortes de agua.

Por su parte, en la tercera semana de julio, 36% (-2 puntos) aprueba la gestión del Presidente Kast y 59% (+1 pts) la desaprueba.

En evaluación de instituciones, Bomberos es la mejor evaluada, con 92% (+4pts) de aprobación, seguida de lejos por Carabineros (65%, -1pto) y la PDI (61%, -5pts).

El alza más importante es de las municipalidades (53%, +14pts), mientras la caída más significativa es de las empresas privadas (40%, -7pts) y el Tribunal Constitucional (31%, -7pts).

Las instituciones peor evaluadas son la CUT (21%, +1pto), los tribunales de justicia (20%, -4pts), el Congreso (15%, +1pto) y los partidos políticos (7%, -1pto).