Encuesta CEP: El 34% aprueba al Presidente Kast y el 33% a Boric

Santiago, 9 de junio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, visita el Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA), junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

Una nueva edición del trabajo mostró que el 39% de los consultados tiene poca confianza en que el Presidente cumplirá las promesas que hizo durante la campaña.

De acuerdo a la 96ª edición de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el Presidente José Antonio Kast goza de un 34% de aprobación ciudadana, mientras que quienes lo desaprueban son el 52%.

El 9% dijo que no aprueba ni desaprueba al mandatario, y el 5% respondió que no sabe o bien no contestó.

La encuesta del CEP también registró la aprobación del expresidente Gabriel Boric, que llegó al 33%, con un 58% desaprueba. Un 7% no lo aprueba ni desaprueba, y un 3% no sabe o no contesta.

En el sondeo, Kast y Boric empatan en nivel de conocimiento con 97%.

Además, un 51% sostuvo que el Presidente Kast no tiene disposición a escuchar o a llegar a acuerdos con la oposición, y un 44% cree lo contrario.

Otro dato de la encuesta CEP indicó que el 39% de las personas tiene poca confianza en que Kast cumplirá las promesas que hizo durante la campaña que lo instaló en La Moneda.

Un 28% tiene nada de confianza, un 21% mostró bastante confianza y un 10% aseveró que tiene mucha confianza.

Respecto de la valoración de los actores del mundo político, el que posee mayor evaluación positiva con un 48% es el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, del Frente Amplio, a quien sólo el 19% lo evalúa de forma negativa.

En la lista de evaluación positiva le sigue el Presidente Kast con un 35%, pero su evaluación negativa es del 38%, el doble que el edil maipucino.

Con un 35% de evaluación positiva quedaron el excandidato presidencial Franco Parisi y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Siguen en ese ítem empatados con 32% el expresidente Gabriel Boric, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la excandidata presidencial Jeannette Jara.

Las mediciones para elaborar el trabajo fueron realizadas entre el 18 de abril y el 27 de mayo.