Encuesta Data Influye: El 52% considera necesario flexibilizar la contratación

Valparaiso, 26 de abril 2024. Un trabajador realiza labores de reparacion en un departamento en Valparaiso. A partir de hoy se pone en marcha la reduccion paulatina de la jornada laboral a 40 horas semanales Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 29 Jul. (ATON) -

Además, la indemnización por años de servicio (30%) y la jornada laboral de 40 horas (27%) son las políticas laborales que la ciudadanía considera prioritario mantener sin modificaciones.

La encuesta Data Influye difundida hoy estuvo centrada en los temas de flexibilización laboral, economía, evaluación del Gobierno y democracia interna en los partidos políticos.

En cuanto a flexibilización laboral, el 52% considera necesario flexibilizar las modalidades de contratación para facilitar la creación de empleo; el 45% está de acuerdo con avanzar en una mayor flexibilidad de los contratos si ello permite aumentar la contratación de trabajadores.

Además, la indemnización por años de servicio (30%) y la jornada laboral de 40 horas (27%) son las políticas laborales que la ciudadanía considera prioritario mantener sin modificaciones.

En economía, el 53% considera que la actividad del país decaerá durante 2026, mientras que el 72% estima que la recuperación económica tardará más de dos años.

Sobre el Gobierno y sus anuncios, el 56% desaprueba la forma en que el Presidente José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno y 29% la aprueba.

En la evaluación general del actual Gobierno, un 29% aprueba su gestión, un 53% la desaprueba y un 17% no aprueba ni desaprueba.

Al evaluar los anuncios y promesas, un 62% considera que se ha retrocedido en inflación y costo de la vida, un 60% en crecimiento económico y empleo, y un 56% en medioambiente y desarrollo sostenible.

Finalmente, sobre los partidos políticos, el 49% considera que las elecciones internas de los partidos deberían ser siempre competitivas, con al menos dos listas o candidaturas, mientras que el 55% cree que las elecciones competitivas contribuyen mucho o algo a mejorar la calidad de la política en Chile.