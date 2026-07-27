Hasta enero: Comenzó cierre de pistas laterales de puente Lo Saldes en Vitacura

Santiago, 27 de julio de 2026. Debido a trabajos de reemplazo de Puente Lo Saldes, se cierran pistas exteriores hasta enero del 2027 en el viaducto que une la Autopista Costanera Norte con el tramo Kennedy Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

Durante este periodo el tránsito será desviado hacia las pistas centrales del viaducto, quedando habilitada una pista por sentido para vehículos livianos y transporte público. Además, se mantiene la restricción para camiones

Este lunes se concretó el cierre de las pistas laterales del Puente Lo Saldes, que permanecerán sin tránsito en ambos sentidos hasta enero próximo, por trabajos en este viaducto de la comuna de Vitacura de la capital.

Según explicó la autopista Costanera Norte, las obras corresponden a la primera etapa del reemplazo definitivo del puente e incluyen el recambio del tablero exterior y de las vigas de la estructura.

Durante este periodo el tránsito será desviado hacia las pistas centrales del viaducto, quedando habilitada una pista por sentido para vehículos livianos y transporte público. Además, se mantiene la restricción para camiones

Finalmente, la autopista recomendó a los usuarios planificar sus viaje y considerar eventuales modificaciones en sus tiempos de desplazamiento. "Agradecemos su comprensión y lamentamos las molestias que estos trabajos puedan ocasionar", señaló.