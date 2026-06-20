Entregan 50 millones de dólares para obras del Puerto Exterior de San Antonio

San Antonio, 27 de marzo de 2025. Pescadores artesanales bloquean el acceso de naves al puerto como protesta durante la discusion en el Congreso dde la ley de fraccionamiento. Juan Gonzalez/Aton Chile - JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

Ese dinero es para iniciar los trabajos en la terminal de la Región de Valparaíso, y la Empresa Portuaria San Antonio los recibió del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) formalizó la cesión de 50 millones de dólares a la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), monto que servirá para costear las obras habilitantes, medidas de compensación ambiental y los trabajos iniciales ligados al proyecto Puerto Exterior de esa terminal de la Región de Valparaíso.

Esa cantidad de dinero es el 33,33% del financiamiento total aprobado por CAF en marzo de 2025 para estas labores.

El acuerdo se concretó con la firma del crédito en una ceremonia que tuvo como sede el edificio corporativo de la estatal portuaria.

Participaron de la rúbrica el presidente del directorio de EPSA, Sergio Merino, el gerente general (i) de esa compañía, Fernando Gajardo, y el gerente de Desarrollo Sostenible y representante de CAF en Chile, Julián Suárez Migliozzi.

"Esto habilita a Puerto San Antonio a empezar las obras para el desarrollo del Puerto Exterior. El uso del crédito va a ser para desarrollar actividades habilitantes para la construcción del puerto, por ejemplo, una parte de las medidas de compensación ambiental que el proyecto requiere. Tendremos la operación financiada hasta mediados del próximo año", dijo Sergio Merino.

Y Julián Suárez Migliozzi precisó que el crédito "es para lo que se llama la etapa cero del proyecto de la construcción del nuevo Puerto Exterior".

"Es para obras habilitantes que permitan luego la construcción del molo de abrigo y, con esto, sigan las terminales portuarias con inversión privada. CAF ha considerado este proyecto, como lo hace en general para sus financiamientos, desde el punto de vista técnico, y ambiental, y lo considera sumamente relevante. En un primer momento hemos aprobado una operación de financiamiento de hasta 150 millones de dólares, y con esta primera etapa se cubren las necesidades de la empresa para los años 2026 y 2027", agregó.

En línea con la planificación original, las obras habilitantes del Puerto Exterior requerirían de una inversión de 300 millones de dólares, y la mitad de tal presupuesto sería cubierto por el crédito de CAF, mientras que el resto provendrá de recursos propios de la estatal portuaria.