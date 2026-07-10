Espinoza confirma "dos almas" en el PS: Cicardini-Manouchehri y Vodanovic-Castro

Valparaiso, 8 de julio 2026 Paulina Vodanovic y Fidel Espinoza en la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 10 Jul. (ATON) -

Senador socialista dijo que la primera "quiere seguir los lineamientos del Frente Amplio, el Partido Comunista". La segunda busca "apoyar los buenos proyectos que presenta el gobierno del Presidente Kast, porque los buenos proyectos que benefician al chileno los vamos a apoyar".

El senador Fidel Espinoza confirmó la existencia de "dos almas" en el Partido Socialista, una encabezada por la pareja que forman la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, y la segunda liderada por la presidente del PS, senadora Paulina Vodanvic, y el senador Juan Luis Castro.

En entrevista con Estado Nacional, de TVN, Espinoza señaló que "un alma quiere seguir los lineamientos del Frente Amplio, el Partido Comunista, que es lo que representan Daniella Cicardini y el diputado Manouchehri y otros actores dentro del socialismo".

"Y hay otra alma, que creemos que tenemos que sentarnos a conversar porque no podemos ser una oposición que le quite o le niegue la sal y el agua a quien gobierna, porque creo que así no se construye democracia", añadió el senador socialista.

En ese sentido, dijo que "debemos apoyar los buenos proyectos que presenta el gobierno del Presidente Kast, aunque no nos guste el Presidente Kast, porque los buenos proyectos que benefician al chileno los vamos a apoyar".

"Tenemos que sentarnos a conversar, dialogar y, si ese diálogo no fructifica, obviamente nosotros estaremos en una posición distinta y eso es lo que ha hecho la presidenta del partido. Las críticas han sido destempladas. Ellos nunca harán algo a nuestras espaldas", agregó en referencia a las acusaciones de Cicardini de una colusión de Vodanovic con el ministro Jorge Quiroz.

"Fue convocada por la presidenta del Senado para dialogar aspectos que nosotros queríamos que este proyecto mejorara. Ellos (Vodanovic y Castro) no fueron por sus propios medios. Fue la bancada la que les pidió que nos representaran. Por lo tanto, no fueron a negociar nada. Ellos fueron a plantear propuestas, pero también a decirle al gobierno que era necesario este proyecto, mejorarlo", enfatizó.

"Por lo tanto, las críticas que ha habido desde ese punto de vista, desde propios compañeros de nuestro partido, han sido destempladas e irrespetuosas y no se ajustan al rol que tiene que tener el Partido Socialista en la oposición", recalcó.

Además, Espinoza cuestionó el acuerdo de los senadores PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis con el ministro de Hacienda por la invariabilidad tributaria.

"Considero que fue de una manera irresponsable lo que hizo el PPD. Incluso la propia juventud del Partido por la Democracia, las bases y los propios diputados ya están señalando que fue un error allanarse a un proyecto que claramente no beneficia a la gran mayoría de los chilenos y chilenas", indicó Espinoza.

"Creo que quebraron en parte las buenas relaciones que venían generándose en el Socialismo Democrático con el PPD. Creo que fue un error porque, por último, esas cosas se conversan", cerró.