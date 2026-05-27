Estadísticas vitales: Nacimientos en Chile disminuyeron un 46,9% en 32 años

Santiago 14 mayo 2023 Atochamientos de transito en dia domingo producto de la Maraton De Santiago 2023 y el traslado por el día de la madre, tacos ,desvíos Juan Eduardo Lopez/Aton Chile - JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

El Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 mostró, además, que la Tasa Global de Fecundidad tuvo una caída de 59,4% entre 1993-2025.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó este miércoles el Panorama demográfico en Chile, a partir de los nacimientos y defunciones, sobre la base de los datos del Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 y el Anuario 2023, fruto del trabajo mancomunado entre este organismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud.

Estos revelan que, en 1993, los nacimientos en Chile alcanzaron a los 275.916 casos, y treinta años más tarde, en 2023, la cifra llegó 174.057 nacidos vivos, lo que representa una caída en 101.859 (36,9%) nacimientos, y si se compara con 2025, cuando nacieron 146.446 personas, la diferencia es de 129.470 nacimientos, reflejando un descenso de 46,9% en 32 años.

Por su parte, en todo el período 1993-2025, la caída de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 59,4%. Por primera vez, la TGF se encuentra por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer), mientras que, la edad media de la fecundidad pasó de los 27 años en 1993 a los 30 años en 2025.

Otro dato destacado en materia de nacimientos es que entre 2017 y 2025, la proporción de madres extranjeras ha aumentado 2,9 veces, pasando de un 6,9% de los nacidos vivos en 2017 a un 19,7%, según las cifras provisionales de 2025.

DEFUNCIONESEn 1993, el total de las muertes en Chile alcanzaron a las 76.261 personas, treinta años más tarde, en 2023 la cifra llegó 122.218 decesos, lo que representa un aumento en 50.622 casos (60,3%), y si se compara con 2025 cuando se contabilizaron 126.428 personas, la diferencia es de 50.167 fallecidos, es decir, creció un 65,8%.

En tanto, la mortalidad infantil (menores de un año) en el año 1993 contabilizó 3.792 casos. En 2023, la cifra alcanzó a 1.149 decesos, 2,643 muertes menos (-69,7%), mientras que, en 2025, la diferencia alcanzó a 2.924 personas (-77,1%). La tasa de mortalidad infantil disminuyó de 13,1 fallecidos por cada mil nacidos vivos en 1993 a 5,8 muertes en 2025.

CRECIMIENTO NATURALPor su parte, el crecimiento natural (es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones dividido por la población al 30 de junio del mismo año, multiplicando dicho cociente por mil), en 1993 mostraba una tasa de crecimiento natural de 15,3 personas por cada mil habitantes, mientras que en 2025 cae a 0,9 por mil, equivalente a una disminución de 14,4 puntos (-94,1%).

En 2023, todas las regiones tuvieron crecimiento positivo. En 2024, Valparaíso y Ñuble registraron crecimiento negativo y en 2025 se incorpora Los Ríos. No obstante, según las cifras provisionales 2025, del total de las comunas del país, un 45,1% presentaron crecimiento negativo durante ese año. Las regiones con mayor número de comunas con crecimiento negativo son La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Valparaíso, que en total suman 80 comunas, que representan el 51,3% de las comunas con crecimiento negativo en el país.

ESPERANZA DE VIDA AL NACEROtro dato relevante es la esperanza de vida al nacer que entre 2010 y 2019 registró un aumento absoluto de 2,40 años (ambos sexos).

Por efecto de la pandemia Covid-19, en 2021 esta fue de 79,14 años para ambos sexos, una disminución absoluta de 1,71 años entre 2019 y 2021, equivalente a un 71,3% del aumento que se había producido en el período 2010-2019.

No obstante, desde 2021 hasta 2025 se produjo un aumento absoluto de la esperanza de vida de 2,32 años, equivalente a un 2,9% en el período y a un 96,7% del crecimiento observado entre 2010-2019.