En estado grave, pero fuera de riesgo vital, carabineros baleados en Lo Espejo

Santiago, 17 de julio de 2026. Carabineros realiza pericias en calle Cooperacion, comuna de Lo Espejo, donde dos funcionarios de la instituci n fueron baleados durante una fiscalizacion a un individuo no identificado que se dio a la fuga. Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 18 Jul. (ATON) -

El subteniente Nicolás Veloso y el cabo Luciano Asensio, baleados hoy en la comuna de Lo Espejo por un delincuente que se encuentra prófugo, permanecen internados en el hospital institucional.

En estado grave, pero fuera de riesgo vital, se encuentran el subteniente de Carabineros Nicolás Veloso y el cabo Luciano Asensio, baleados hoy en la comuna de Lo Espejo por un delincuente que se encuentra prófugo.

Ambos fueron visitados esta tarde en el Hospital de Carabineros por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el general director Marcelo Araya, tras lo cual el director de sanidad, coronel (S) Claudio García, entregó un reporte.

"El subteniente Veloso se encuentra con impacto balístico en la zona glútea y la zona cara interna del muslo, fuera de riesgo vital, afortunadamente, con lesiones en partes blandas", indicó.

Añadió que el más complicado es el cabo Asensio, quien sufrió impactos balísticos en el cráneo, un brazo, abdomen y un muslo.

García destacó que "su casco balístico lo ayudó para que el proyectil no entrara a su zona craneal, pero sí en la zona lateral de su cara, afortunadamente pudo ser retirado".

En tanto, Arrau anunció que "en algunos días más entraremos con un proyecto de ley que se hace cargo del riesgo que corren los carabineros".

También informó que "se ha autorizado un presupuesto extraordinario para la renovación de elementos de protección, cámaras corporales y equipos tecnológicos que nos permitan georreferenciar la ubicación de los carabineros en tiempo real".

Finalmente, el general Araya expresó que "si este delincuente está escuchando, mejor que se entregue. Estamos enviando a todo nuestro personal para que ubicarlo y detenerlo porque él tiene que estar en la cárcel. Pero está la posibilidad de que se entregue".