Estudiante de 2° básico fue apuñalada por otra alumna al interior de colegio

Santiago 20 de enero 2025. Balacera en calle Manuel Sanchez con Visviri en la comuna de Macul. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

Una estudiante de 2° básico fue apuñalada con un cuchillo por otra alumna de 13 años al interior del colegio Islas de Chile, ubicado en la comuna de La Granja.

Una estudiante de 2° básico fue apuñalada con un cuchillo por otra alumna de 13 años al interior del colegio Islas de Chile, ubicado en la comuna de La Granja.

El subprefecto Roberto Briones, jefe de la BH Sur, detalló que el hecho ocurrió a eso de las 10:30 horas, cuando la víctima, que se encontraba en una clase de educación física, pidió permiso para ir al baño, momento en que fue atacada con un arma cortante por otra estudiante del establecimiento.

Debido a esta situación, la estudiante de 2° básico debió ser trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece en recuperación y fuera de riesgo vital.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, señaló que "las personas que participan en este hecho son niñas, tienen una edad inferior a los 14 años que es la edad limite en la cual comienza a regir la Ley de Responsabilidad Adolescente, sin perjuicio de ello, estamos realizando la investigación para poder determinar las motivaciones y eventual contexto en que se produce esta agresión".

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes en este caso.