Estudio muestra que Ley de Etiquetado redujo el exceso de peso infantil

Santiago, 15 de junio de 2026. Imagenes referenciales de Sala Cuna. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Investigación publicada en la afamada revista "The Lancet" analizó datos de más de 300 mil menores chilenos de cuatro a seis años.

En el primer estudio de este tipo que mide resultados relacionados con el peso corporal, fue evaluado el impacto del conjunto de políticas de alimentación saludable implementadas en Chile sobre el exceso de peso infantil.

Investigadoras e investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill analizaron la implementación en 2016 de la fase 1 de la Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, también conocida como Ley de Etiquetado.

Y constataron que se produjo una reducción significativa del exceso de peso en niños y niñas de entre cuatro y seis años.

El estudio fue titulado "El impacto de la ley chilena de etiquetado y publicidad de alimentos con múltiples vertientes en el exceso de peso en la primera infancia: un estudio de diferencias en diferencias de cohorte", y lo publicó la reconocida revista científica y médica "The Lancet".

La investigación fue liderada por Guillermo Paraje, profesor de Economía de la Universidad Adolfo Ibáñez, y cuenta con la participación de la doctora Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición (CIAPEC-INTA) de la Universidad de Chile.

La doctora Corvalán resaltó el hecho de que "después de 18 meses de implementación de la Ley de Etiquetado de Chile observamos una disminución en el porcentaje de niños y niñas que presentan exceso de peso. Se trata de beneficiarios de la Junaeb".

Y añadió que "se demostró que esta ley ha logrado modificar tanto las conductas de los consumidores como las de las empresas. Esto se traduce en un efecto positivo que ratifica que Chile debe seguir avanzando en esta senda, implementando medidas que promuevan entornos más saludables para niños y niñas, contribuyendo así a mejorar su salud y alimentación".

La Ley N° 20.606 introdujo, en 2016, sellos de advertencia octogonales negros, restricciones al marketing y la prohibición de venta de productos regulados en establecimientos educacionales para combatir la obesidad infantil.

Esta norma legal fue uno de los primeros esfuerzos a nivel mundial por implementar simultáneamente múltiples políticas de alimentación saludable.

LOS CAMBIOS

La fase 1 comenzó en junio de 2016, seguida por nuevas etapas que endurecieron los umbrales en 2018 y 2019.

La ley buscó influir tanto en el comportamiento de los consumidores como en la reformulación de productos por parte de la industria alimentaria, con el objetivo de reducir el consumo de productos altos en azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías.

La evidencia publicada ha mostrado un aumento de la conciencia de los consumidores, una disminución de la exposición al marketing y una menor disponibilidad de productos regulados en los establecimientos educacionales.

El estudio usó datos nacionales de cohortes provenientes de la Junaeb, abarcando a más de 300 mil niños y niñas de entre 4 y 6 años entre 2012 y 2017.

Entre los principales hallazgos del estudio está que la exposición a la fase 1 de la ley produjo disminuciones estadísticamente significativas del exceso de peso infantil, especialmente entre los niños y niñas que estuvieron expuestos desde edades más tempranas.

Los niños y niñas expuestos durante prekínder y primero básico -más de 18 meses- presentaron los mayores efectos.

Las niñas tuvieron una probabilidad un 2,85 % menor de presentar exceso de peso, mientras que en los niños la reducción fue de 2,40 %.

Además, los hijos e hijas de madres con mayor nivel educacional y los niños y niñas con bajo peso al nacer experimentaron efectos más pronunciados.

Los establecimientos educacionales subvencionados y las zonas urbanas mostraron mayores efectos.

Los niños y niñas expuestos durante un período más corto -solo seis meses- también presentaron reducciones en el exceso de peso: 1,91 % en niñas y 2,24 % en niños.