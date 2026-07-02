Evasión TAG: Arrau llama a "terminar con impunidad en cosas grandes y pequeñas"

Santiago, 2 de julio de 2026. El Ministro de Seguridad Martin Arrau junto al delegado Presidencial German Codina participan de la fiscalizacion de vehiculos en la Autopista Central Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Ministro encabezó un operativo que "nos permite retirar de circulación vehículos sin patentes, que pueden estar asociados a algún delito o personas que simplemente creen que la ley no aplica a ellos, esa sensación de impunidad hay que ir terminando en todo ámbito".

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó una fiscalización en la Autopista Central junto a Carabineros, dirigida en contra de los conductores que evaden el TAG.

"Hay que terminar con esa impunidad de las cosas grandes y las cosas pequeñas, anoche estuvimos hasta bastante tarde junto con el delegado en múltiples comunas de Santiago, donde hubo más de 10 detenidos por flagrancia, drogas", señaló el ministro.

"En este caso estamos en un operativo que nos permite retirar de circulación vehículos sin patentes, que pueden estar asociados a algún delito o personas que simplemente creen que la ley no aplica a ellos, esa sensación de impunidad hay que ir terminando en todo ámbito", añadió.

"Carabineros está haciendo esfuerzos, ha sacado a la calle otro tipo de personal y por eso tenemos servicios adicionales para enfocarnos en un delito que está generando conmoción, si bien han ido bajando las cifras, que son las encerronas, los robos con violencia, turbazos o abordazos", agregó.

También aseguró que "las cifras han ido mejorando, pero hay que hacer más presencia para dar tranquilidad a la población y retirar delincuentes que estén con órdenes pendientes. Carabineros siempre en número limitado, pero estamos trabajando en la formación de carabineros, en planes de incentivo que vamos a dar a conocer en las próximas semanas para que tengamos más carabineros".