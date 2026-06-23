Evo Morales y sus seguidores se suman a tregua de la COB con gobierno boliviano

No se detienen las movilizaciones en Bolivia contra el Presidente Rodrigo Paz. / Europa Press - Europa Press

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El expresidente de Bolivia Evo Morales y sus aliados anunciaron una pausa en los bloqueos carreteros a La Paz, en el tercer día del estado de excepción declarado por el Gobierno que preside Rodrigo Paz, quien alcanzó un acuerdo con la Central Obrero Boliviana (COB).

El expresidente de Bolivia Evo Morales y sus aliados anunciaron una pausa en los bloqueos carreteros a La Paz, en el tercer día del estado de excepción declarado por el Gobierno que preside Rodrigo Paz, quien alcanzó un acuerdo con la Central Obrero Boliviana (COB).

"Entiendo perfectamente la decisión tomada por las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba; no es rendirnos", ha declarado Morales en una rueda de prensa junto a líderes sindicales.

En su declaración, el exdirigente ha mantenido que desde el sector campesino "nunca" plantearon la renuncia de Paz, pese a que varios de sus integrantes sí la reclamaron -como también la COB- durante las protestas. "Se buscó alguna salida legal y constitucional, pero nunca acá hemos planteado la renuncia del presidente", ha explicado.

Morales, además, ha defendido la integridad de las citadas federaciones, llegando a reivindicar: "Nunca nos vendemos y nunca nos vamos a vender". En cambio, ha cuestionado a la central sindical alegando que, "sospechosamente, cuando la COB tenía ganada esta batalla, defraudó a la población y los compañeros (se quedaron) preocupados".

De este modo, el expresidente y sus aliados han pausado los bloqueos que restaban tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Ejecutivo y la Central Obrera, que puso fin a buena parte de las movilizaciones.

APENAS SEIS BLOQUEOS ACTIVOS Y SOLO DOS RUTAS CORTADAS

Estos bloqueos han ido disminuyendo y este mismo lunes, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha señalado que en las primeras 48 horas del estado de excepción "los bloqueos se han reducido sensiblemente en las vías principales".

"Hemos bajado de más de 50 bloqueos movilizados a un total de seis activos en este momento, concentrados fuertemente en el departamento de Cochabamba", ha agregado en declaraciones a los medios.

"Paulatinamente el país está volviendo a la normalidad", ha subrayado, aun advirtiendo que "va a tomar algunas horas, algunos días" y que "hoy por hoy hay dos rutas que todavía no están liberadas de movilizaciones". "Una es la que va al Chapare (en el departamento de Cochabamba) y la otra es a Copacabana", ciudad del departamento de La Paz a orillas del lago Titicaca.

Asimismo, ha señalado que "lo que se está trabajando en estas 48 horas es la limpieza de las rutas", ya que, según ha manifestado, los manifestantes "han dejado una alfombra de piedras y de otros obstáculos (...) utilizados para el bloqueo".