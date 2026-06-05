Exdirector de Migraciones acusa "desconocimiento" de Sauerbaum sobre el servicio

Santiago 30 de diciembre 2024. El Director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, junto al subdirector tecnico del Instituto Nacional de Estadisticas, presentan los resultados del estudio anual Estimación de personas extranjeras - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Eduardo Thayer criticó al actual director, Frank Sauerbaum, por hablar que el gobierno anterior dejó en un estado de desastre al organismo. Ya han pasado tres meses y debiera saber que esa situación es la normalidad del servicio nacional de Migraciones , afirmó.

Eduardo Thayer, exdirector nacional de Migraciones, respondió a su sucesor en el cargo, Frank Sauerbaum, y lo acusó de desconocimiento por decir que la anterior administración dejó al servicio en un estado de desastre .

Que haya 200 mil solicitudes en trámite (...) es parte de la naturaleza del servicio nacional de Migración. Ocupar la palabra desastre para revisar eso creo que es una hipérbole, por lo menos, y es impreciso , comentó Thayer en entrevista con Radio ADN.

Además de criticar la frase de Sauerbaum el exdirector explicó que las solicitudes pendientes forman parte del flujo normal del organismo. El Servicio Nacional de Migraciones recibe anualmente entre 350 mil y 400 mil solicitudes de visa temporal o definitiva , comentó.

Y agregó que en 2025 se acogieron a trámite 380 mil solicitudes y que mensualmente se resuelven cerca de 30 mil.

Tras la explicación criticó, nuevamente, a Frank Sauerbaum por hablar de desastre . Ya han pasado tres meses y debiera saber que esa situación es la normalidad del servicio nacional de Migraciones , afirmó.

Debiera ocuparse de seguir tramitando y respondiendo al ritmo que veníamos haciéndolo nosotros, que son unas 30.000 solicitudes resueltas al mes e insistió que, antes de instalar ese diagnóstico, debe enterarse mejor de cómo funciona el servicio .

El exdirector de Migraciones reconoció que la institución requiere mayor capacidad para poder responder a las solicitudes en un plazo de seis meses (...) el Servicio Nacional de Migraciones requiere un aumento de su capacidad en torno al 30% o 40% .

Sobre el plan de retorno anunciado por el Gobierno aclaró, en estricto rigor, se trata de una regularización. Es un proceso de regularización. No hay otra forma de implementar esto que con una resolución firmada por el subsecretario del Interior en base al artículo 155 , dijo.

Y cuestionó la forma en que desde La Moneda informa las expulsiones: Me llama muchísimo la atención de que en la cifra que se entrega por parte del Gobierno se incluya a personas venezolanas que salen voluntariamente del país , criticó.

Para Thayer, una expulsión es un acto forzoso, por lo que pidió claridad: Es importante que sea transparente el Gobierno con las cifras en materia de expulsiones .