El exguerrillero Galvarino Apablaza solicita a la ONU paralizar su extradición por "riesgo de tortura"

Archivo - Bandera de Chile - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa del exguerrillero Galvarino Apablaza, antiguo líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ha solicitado este lunes la intervención del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, instando al órgano a pedir de forma cautelar la paralización de su extradición de Argentina a Chile por el "riesgo de evidente de sufrir tortura y penas crueles" en su país de origen.

"Se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso", ha explicado su abogado, Rodolfo Yanzón, en un documento de 11 páginas recogido por la emisora chilena T13.

Su defensa ha argumentado así que habría un "daño irreparable" ante "las condiciones a las que sería sometido en caso de ser extraditado", especialmente debido a la "avanzada" edad del demandante y su "delicado estado de salud".

En este sentido, ha pedido que se analicen "las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen conforme los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura", teniendo en cuenta "la persecución política que lo afecta en Chile desde el mismo momento del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende".

De la misma forma, ha insistido en que el estatus de refugiado de su cliente "no está en firme", ya que se ha presentado un recurso al respecto, mientras que ha asegurado que las autoridades chilenas deben realizar una nueva solicitud de extradición, puesto que el proceso iniciado en 2004 se encuentra cerrado.

Apablaza, acusado del asesinato al senador conservador Jaime Guzmán en 1991, recibió asilo político en Argentina bajo el mandato de la presidenta Cristina Fernández. Su sucesor en el cargo, el conservador Mauricio Macri, le revocó este estatus, si bien la defensa del exguerrillero chileno logró ganar una serie de apelaciones para mantener la protección en vigor.

Desde entonces, el proceso de extradición permanecía suspendido. El pasado 16 de febrero, un tribunal de apelaciones de Argentina falló a favor de revocarle el estatus de asilado, una decisión que fue aplaudida por el entonces presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien perteneció a las filas de la Unión Democrática Independiente (UDI), de la que formó parte Guzmán, hasta 2016.

Para Chile, la extradición del exmilitante izquierdista ha sido durante años una cuestión de Estado. Las autoridades le acusan de la muerte del senador, así como del secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido propietario del diario 'El Mercurio'.