Existirían "avances significativos" para el arribo de Pellegrini a la Roja

Futbol, Colo Colo vs Real Betis. Partido Amistoso 2022. El entrenador de Real Betis Manuel Pellegrini es fotografiado durante el partido amistoso contra Colo Colo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepcion, Chile. 16/11/2022 Javier - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Un importante medio nacional afirmó que la ANFP estaría en conversaciones con el "Ingeniero", quien todavía tiene un año de contrato con el Real Betis.

Aun cuando el presidente de la ANFP, Pablo Milad, afirmó hace unos días que durante el tiempo que le queda a su administración no se anunciaría al próximo entrenador de la Selección chilena, todo parece indicar que de todas maneras ha continuado la búsqueda del sucesor de Ricardo Gareca.

Así lo dio a conocer este jueves La Tercera, que en una nota donde descartaron completamente el posible arribo de Sebastián Beccacece -quien hasta hoy dirigía a Ecuador-, revelaron que existirían acercamientos con el DT del Real Betis, Manuel Pellegrini.

El citado medio aseguró que "hay avances significativos en las conversaciones con Manuel Pellegrini para que se transforme en el nuevo técnico de la selección chilena".

En esa misma línea, apuntaron que tras cumplir su último año de contrato con el elenco sevillano, el "Ingeniero" estaría listo para asumir la banca de la Roja, cargo que él mismo ha declarado que le interesa.

Eso sí, en la publicación precisaron que "depende de cómo se resuelvan las futuras elecciones de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh)".