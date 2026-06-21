Experto alerta sobre posible aparición del llamado Niño Godzilla este invierno

Santiago, 6 de mayo de 2026. Lluvia en Santiago durante el frente de mal tiempo que afecta la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Se confirma presencia de El Niño en las costas de Chile, con una posible intensificación a lo largo del año, pero más lluvia no implica necesariamente más agua disponible.

Tras meses de especulación sobre la llegada del fenómeno de El Niño, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó la presencia de las condiciones ambientales del denominado "El Niño Costero".

El fenómeno natural, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y por cambios en la circulación atmosférica, genera efectos que pueden percibirse en distintas regiones del mundo, modificando patrones de lluvia y temperatura.

Sobre lo anterior, Pablo Sarricolea -académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)- explica que "la declaración se hace cuando se cumplen dos condiciones a la vez: las temperaturas del Pacífico ecuatorial superan el promedio en 0,5 °C y el componente atmosférico acompaña".

De acuerdo con el informe del NOAA, existe una probabilidad del 63% de que El Niño alcance una categoría muy fuerte entre noviembre y enero, lo que lo posicionaría entre los eventos más intensos del registro histórico desde 1950.

Para Sarricolea, este dato debe ser observado con atención, pero sin caer en lecturas automáticas sobre sus efectos locales.

"No es correcto asociar automáticamente El Niño con más lluvias en Chile, porque hay otras condiciones que las modulan. La relación es probabilística y no de causa-efecto. El mensaje correcto es que El Niño mueve la aguja hacia más lluvia, no que garantiza lluvia", enfatiza el académico.

Y recalca en que más lluvia no implica necesariamente más agua disponible ni una recuperación estructural de las reservas hídricas, pues todo depende de cómo, dónde y en qué forma cae esa precipitación.

"El punto crítico para el agua es que más lluvia no equivale automáticamente a más reservas utilizables. El Niño tiende a elevar la isoterma cero, así que parte de lo que normalmente sería nieve podría caer como lluvia líquida en cordillera", explica.

Y precisa que "la megasequía lleva más de una década de déficit estructural en Chile central. Un invierno húmedo de El Niño es una pausa, no una reversión de la sequía. La recuperación de acuíferos y aguas subterráneas va muy por detrás de lo que aporta una sola temporada".

Sarricolea también llama a evitar tanto el alarmismo como la falsa tranquilidad frente a este nuevo escenario, especialmente ante expresiones que suelen circular cuando se proyectan eventos intensos de El Niño.

"Olvídense del 'Godzilla' para este invierno. No es una categoría científica, y la intensidad en el Pacífico no se traduce mecánicamente en lo que cae de lluvia sobre cada comuna, pues hay otros forzantes. Sí hay más probabilidad de lluvia, pero no es que llegará la solución a la sequía".