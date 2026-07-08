Exportaciones chilenas semestrales superan por primera vez US$60.000 millones

Valparaiso, 20 de julio de 2020. Movimiento de containers al Terminal Pacifico Sur en el puerto de Valparaiso Sebastian Cisternas/ Aton Chile. - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

Santiago 9 Jul. (ATON) -

Del total exportado, la minería representa el 61,1%, con US$36.888 millones (+20,4%), donde el cobre totalizó retornos por US$ 30.236 millones (+11,5%), lo que lo llevó a representar el 50,1% del total de las exportaciones del país.

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$106.498 millones en el primer semestre de 2026, con un crecimiento de 9,6% respecto de igual período de 2025, según el último Informe Mensual de Comercio Exterior de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, elaborado en base a cifras del Banco Central de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

El periodo analizado (enero a junio de 2026) muestra un nuevo hito para el comercio exterior nacional: las exportaciones de bienes acumularon retornos por US$60.354 millones, un alza de 14,2% frente al mismo período de 2025, siendo la primera vez que se supera la barrera de los US$60.000 millones durante un semestre. Cuando se analiza solo el mes de junio los envíos también marcan cifras récord, sumando US$ 10.789 millones, un aumento de 25,1% respecto del mismo mes de 2025.

Del total exportado, la minería representa el 61,1%, con US$36.888 millones (+20,4%), donde el cobre totalizó retornos por US$ 30.236 millones (+11,5%), lo que lo llevó a representar el 50,1% del total de las exportaciones del país.

Por su parte, el litio acumuló exportaciones por US$3.218 millones, prácticamente triplicando los retornos del mismo período del año anterior y, en tan solo seis meses, superando en un 34,4% el total exportado durante todo 2025.

Tanto para el cobre como para el litio, el contexto favorece los resultados, con un metal rojo que promedió los US$ 5,94 por libra durante el primer semestre, y el oro blanco impulsado por la expansión de redes eléctricas, almacenamiento energético y el desarrollo tecnológico.

Por otro lado, las exportaciones no mineras sumaron US$23.466 millones (+5,6%). La industria de los alimentos alcanzó un máximo histórico, con US$7.121 millones (+4,2%), impulsada por mayores envíos de salmones y truchas en sus distintos formatos, frutas congeladas, mejillones en conserva y carne de bovinos y ovinos. Las exportaciones de maquinarias y equipos crecieron un 17,6%, mientras los vinos cayeron en 8,9% y el sector forestal en 12%.

A todo lo anterior se suman las exportaciones de servicios, que continuaron con el crecimiento sostenido que registran desde 2023, alcanzando US$1.843 millones, lo que representa un crecimiento de 17,2% comparado mismo periodo del año anterior. Los principales rubros fueron el mantenimiento y reparación de aeronaves, el suministro de alojamiento web, las asesorías de marketing y el apoyo técnico en computación e informática.

El total de empresas que realizaron envíos al exterior durante el primer semestre fueron 6.893 (+3,3%), siendo 2.835 de ellas grandes empresas y 2.636 pymes. En conjunto, estas compañías generan más de un millón de puestos de trabajo.

ENVÍOS A INDIA SE DUPLICAN

En materia de destinos, el 96,17% de las exportaciones de bienes se dirigió a economías con las cuales Chile mantiene acuerdos comerciales vigentes. China se mantuvo como el principal mercado (33,9%), seguido por Estados Unidos (16,7%), Japón (8,3%) y Corea del Sur (3,9%).

El Top 5 lo completa India, que cerró el semestre como el mercado al cual más han crecido las exportaciones chilenas, con retornos por US$ 2.871 millones y un alza de 109% respecto de igual período de 2025. Este resultado fue impulsado por mayores exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas frescas, nueces, semillas, avena e hidróxido y carbonato de litio.

Otros destinos con alzas relevantes fueron Suiza (+US$ 749 millones), Canadá (+US$ 461 millones) y Bulgaria (+US$ 306 millones).