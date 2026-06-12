Exportaciones crecen 12% entre enero y mayo y llegan a US$ 49.565 millones

Valparaiso, 3 de febrero 2026. Tematicas de actividad portuaria en Valparaiso. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

Es la mayor cifra para el periodo desde que existe registro. Alto precio del cobre y mayor demanda de litio impulsaron a la minería.

El intercambio comercial de Chile totalizó US$ 87.692 millones durante el período enero mayo de 2026, con un crecimiento de 8,4% respecto de 2025.

Eso reportó el último Informe Mensual de Comercio Exterior, emitido por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que se basa en cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas.

Respecto a las exportaciones de bienes, los envíos alcanzaron los US$ 49.565 millones, lo que representó un alza de 12,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Solo durante mayo los envíos sumaron US$ 9.540 millones, el valor más alto para ese mes en la serie histórica disponible.

El sector minero fue el principal motor del período, con exportaciones por US$ 29.942 millones (+19,3%) y representando el 60,4% del total exportado.

En particular, el cobre acumuló retornos por US$ 24.370 millones (+10,2%) con alzas en todos sus formatos, en un contexto de precios al alza y alcanzado niveles récord.

El litio, por su parte, casi triplicó sus envíos respecto al año anterior, acumulando US$ 2.639 millones, también impulsado por un crecimiento sostenido de la demanda y una oferta relativamente restringida.

Las exportaciones no tradicionales tuvieron retornos por US$ 22.150 millones (+10,9%).En este campo, los productos con mayores alzas en valor fueron los salmones tanto frescos como congelados , seguidos por abonos, avellanas, ciruelas frescas y manzanas.

La industria de los alimentos acumuló en conjunto envíos por US$ 5.979 millones (+3,3%), con salmones, truchas y frutas congeladas entre los rubros más activos.

Las exportaciones de servicios sumaron US$ 1.568 millones entre enero y mayo (+16,8%), con los servicios digitales representando el 33,2% del total. Las principales prestaciones fueron el mantenimiento y reparación de aeronaves, el suministro de alojamiento web y asesorías en tecnologías de la información, marketing y gestión empresarial.

En cuanto al tejido exportador, 6.391 empresas registraron ventas al exterior en el período, 163 más que en igual lapso de 2025.

De ellas, 813 exportaron por primera vez, sumando envíos por US$ 170,5 millones.

"Estas cifras son una buena noticia para el país y son resultado de una sólida política de comercio exterior que Chile viene impulsando desde hace décadas", comentó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

La autoridad añadió que "ese es el camino que queremos seguir, profundizando la relación con nuestros socios comerciales y también abriendo nuevas puertas con economías con las que hoy no tenemos una gran presencia, logrando así diversificar mercados y entregar más alternativas a nuestro sector exportador".

MÁS DATOS Y EL VALOR DE LA INDIA

En materia de destinos, el 96,85% de las exportaciones de bienes se dirigió a economías con las cuales Chile mantiene acuerdos comerciales vigentes.

China continúa siendo el principal mercado, con el 34% de los envíos. Siguen Estados Unidos (17%), Japón (8%), Corea del Sur (5,4%) e India (5,2%).

El último mercado registró el mayor dinamismo del período, con envíos que crecieron un 118% en comparación al mismo período de 2025, pasando de US$ 1.072 millones a US$ 2.335 millones.

Este crecimiento responde de manera principal al impulso de las exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas y litio a ese país asiático.

"El crecimiento en India es una muy buena noticia, porque es un mercado en el que hemos puesto foco y donde queremos seguir impulsando fuertemente con un acuerdo comercial que está en las etapas finales de negociación. Su población de más de 1.400 millones de personas y su dinamismo y crecimiento sostenido lo proyectan como la tercera economía del mundo para 2030, por lo que es muy positivo que nuestro sector exportador lo esté priorizando más", añadió la subsecretaria.