Exportaciones no cobre no litio crecen 7%, pero India se dispara con 149,7%

Santiago, 8 de Abril 2022. Fotograf as referenciales de productos de la canasta del IPC, realizadas en la Vega Central. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Si bien el mayor volumen corresponde a derivados de oro, la canasta exportadora hacia ese mercado muestra una diversificación relevante en productos no tradicionales: las manzanas frescas crecieron 71,8% hasta US$38 millones, consolidándose como el principal producto agropecuario en ese destino.

Las exportaciones chilenas no cobre no litio cerraron el período enero-mayo de 2026 con un total de US$22.946 millones y un alza de 7% respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas. Solo en mayo, los envíos alcanzaron US$3.933 millones, con un crecimiento de 5% frente al mismo mes de 2025.

En este contexto, el sector servicios destaca especialmente por su dinamismo, con un crecimiento relevante y una marcada diversificación hacia nuevos mercados, acumulando exportaciones por US$1.568 millones entre enero y mayo de 2026, un crecimiento de 16,8% respecto al mismo período del año anterior. Solo en mayo, el sector alcanzó US$253 millones con un alza de 23,5%, siendo uno de los macrosectores con mejor desempeño del período.

El liderazgo lo tienen las TICs, con US$485 millones y presencia en 77 mercados, seguidas por Mantenimiento y Reparación, que más que duplicó sus exportaciones con un alza de 127,1% para alcanzar US$331 millones. También destacan los servicios Financieros (+9,9%) y de Asesoría (+1,6%).

Entre enero y mayo, los servicios chilenos llegaron a 115 mercados, con 890 empresas exportadoras. Estados Unidos lidera los destinos con US$446 millones (+5,4%), seguido por Perú (US$377 millones, +28,9%), Colombia (US$154 millones, +18,5%), Argentina (+27,4%) y Uruguay (+56,1%), este último como uno de los mercados de mayor dinamismo en la región. En mayo, el sector alcanzó 91 mercados con 516 empresas activas, consolidando la tendencia exportadora.

INDIA, MERCADO EN EXPANSIÓN

En cuanto a mercados de destino del total de las exportaciones no cobre no litio, India se posiciona como uno de los de mayor dinamismo del período, con envíos por US$1.201 millones y un alza de 149,7%.

Si bien el mayor volumen corresponde a derivados de oro, la canasta exportadora hacia ese mercado muestra una diversificación relevante en productos no tradicionales: las manzanas frescas crecieron 71,8% hasta US$38 millones, consolidándose como el principal producto agropecuario en ese destino.

Las nueces registraron un alza de 88,9% con US$8 millones, mientras que las harinas y almidones y derivados de cereales, donde destaca la avena, crecieron 17,4%. A estos se suma el yodo con US$101 millones y un alza de 18,7%, producto en que Chile es líder mundial.

Estos resultados reflejan que India está abriendo espacio para una oferta exportadora chilena más amplia, con oportunidades reales para el sector silvoagropecuario y la industria.

Estos resultados confirman que la apuesta por diversificar, tanto la oferta exportadora chilena como los mercados de destino está avanzando. Asimismo, demuestran que nuestro país tiene una canasta exportadora de bienes y servicios sólida y competitiva, capaz de abrirse paso en mercados exigentes de todo el mundo , señaló Ignacio Fernández, director general de ProChile.