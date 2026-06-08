Expresidente Frei: Hay una polarización como en ninguna parte del mundo"

Santiago, 23 de julio 2025. Se lleva a cabo el seminario, Convergencias para Chile. Habilitantes y oportunidades para el crecimiento y la infraestructura, organizado por Sofofa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Señaló que eso es malo y que hay que buscar los mínimos acuerdos para sacar adelante al país.

El Expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle efectuó un crudo análisis del actual momento de la situación nacional, señalando que "hay una polarización como en ninguna parte del mundo, y eso es malo para el país. Hay que buscar los mínimos acuerdos".

Al respecto, puso como ejemplo la polémica por un folleto del Partido Socialista con una caricatura del Presidente José Antonio Kast, indicando que aquello "habla del estado y de la crisis que yo indicaba, la crisis que está señalando Naciones Unidas".

Según Eduardo Frei-Ruiz Tagle en entrevista con T13 Radio, "no se puede entrar a descalificar y después decir 'Ya, nos equivocamos' No es así la cosa. El grito contra el Presidente el otro día, después que había una persona que lo estaba grabando. Chile no se merece eso, el país se merece más".

Añadió que "el tono adecuado del discurso es llamar a todos los chilenos a ponernos un mínimo común para estar de acuerdo y sacar adelante al país. Es que si seguimos discutiendo hasta el cansancio, no vamos a avanzar".

Para el Expresidente, "ahora la gente se está dando cuenta con lo que ha pasado con el Tren de Aragua sobre la penetración de la inseguridad en Chile".

EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL

Acerca de su nombramiento como embajador de Chile ad honorem en Misión Especial por parte del Presidente José Antonio Kast, Eduardo Frei-Ruiz Tagle dijo que "es un sistema que se rige por una norma de las Naciones Unidas".

"Lo llaman a veces embajador plenipotenciario, pero es ser embajador especial para representar al país en distintas situaciones. En 2014, la Presidenta Michelle Bachelet me nombró embajador especial para el Asia Pacífico, me ratificó el Presidente Sebastián Piñera en 2018 y ahora me acaba de nombrar el Presidente Kast", precisó.

Y explicó que es "para misiones específicas donde sea. ¿Y por qué se presenta esa situación? Porque, en el hecho, yo estos cuatro años pasados he seguido siendo embajador, yendo a la Feria de Osaka en Japón, a foros internacionales con cientos de empresarios japoneses. He ido dos veces a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), en enero y hace pocos días. He estado en foros en Argentina, en el Club de Madrid el año pasado".

"Me invitan a estos grandes foros económicos empresarios de cada país y empresarios chilenos Para mí esto ha sido, primero que todo, un gran honor, pero es lo que he hecho prácticamente desde que fui Presidente", dijo.

NECESIDAD DE INVERSIONES

Sobre su relación con el Presidente José Antonio Kast contó que "es muy cordial Desde 2014, , cuando empecé con esto, lo he hecho con todos los gobiernos. Todos me lo han pedido y voy a hacer todo lo que pueda, porque se necesita inversión".

Añadió al respecto que "Chile lleva casi doce años con crecimientos muy pequeños, muy negativos. Desde el año 2014 que no tenemos crecimiento sobre el 2%, y con eso no se avanza".

"En los últimos casi tres meses se han aprobado muchos proyectos que estaban detenidos. Y tenemos una cartera de cerca de 90 proyectos, que suman del orden de 80 mil millones de dólares, detenidos por los permisos y por los naranjillos ¿Se acuerda? Un proyecto de tierras raras en el sur de Chile se detuvo por los naranjillos, y hay como ese muchos proyectos detenidos, que espero se vayan normalizando, porque Chile no puede seguir en esta situación, con 27% de personas trabajando sin contrato, y casi el 70% son mujeres", cerró.