Expresidente del TC tras turbazo: "Uno tiene que salir a defender a su familia"

Santiago, 22 de mayo de 2026. Turbazo a la casa del Ex Presidente del Tribunal Constitucional Ivan Arostica ubicado en Calle Gaspar Banda en San Miguel termina con un enfrentamiento a tiros con resultado de un delincuente muerto y 6 detenidos, ademas de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

"Yo creo que estoy sufriendo lo que sufren muchas familias chilenas. No me veo yo como un personaje especialmente víctima. Es lo que estamos sufriendo la mayoría de las personas", aseguró Iván Aróstica quien repelió a balazos a delincuentes -matando a uno- que intentaban ingresar a su hogar.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, quien la noche del jueves sufrió un violento turbazo en el que falleció un delincuente y resultaron cuatro personas heridas -incluidos él y su hijo- aseguró que me vi obligado a salir a defender a mi familia

"Yo creo que estoy sufriendo lo que sufren muchas familias chilenas. No me veo yo como un personaje especialmente víctima. Es lo que estamos sufriendo la mayoría de las personas. Hay que enfrentar esta situación y proteger a la familia", agregó Aróstica a la prensa en las afueras de su hogar.

Y contó que los delincuentes habrían ingresado a su casa con varias armas de fuego, una de las cuales corresponde a una subametralladora que abandonaron en el lugar. "Es vieja, pero no es hechiza", aseguró.

"Nos llegaron tiros desde distintas direcciones, de más de un tirador, sin duda. Con la policía calculamos que eran tres armas", comentó la exautoridad del TC.

Uno de los disparos impactó a su hijo, quien está hospitalizado, pero fuera de riesgo vital: "Tiene un proyectil que le entró por el estómago y le rozó la columna vertebral. Pero hasta ahora sin compromiso neurológico", agregó Aróstica

La exautoridad detalló que todos los atacantes eran hombres y actuaban con extrema violencia. "Hay que asumir que hay gente que tiene armamento de distinto calibre; están actuando como una operación casi de comando para entrar a una casa", relató.

Yo pude ver uno que se paró al frente a dispararnos desde el otro lado de la calle. El que me apuntó a mí con la metralleta y me pegó primero (en la cabeza), se me fue encima, ese estaba encapuchado. Ese es el que calculo yo que iba manejando y disparó desde el frente, ahí se paró a disparar cuando hizo un giro , agregó.

Aunque no ha recibido amenazas, el exministro dice estar preparado: "Es obvio que pueden tener intenciones de algunas represalias", manifestó.

Más allá del susto y las heridas dijo estar "entero, como corresponde estar en esta situación, protegiendo mi casa y mi familia, que es lo que tiene que hacer todo ciudadano. Le agradezco a los legisladores que me hayan permitido tener por lo menos un arma".

"Nunca he tenido miedo, pero sí voy a tener cuidado, voy a tomar las medidas que corresponden, voy a pedir la protección, pero miedo no", declaró Aróstica.

Y agregó que no corresponde tener miedo cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia".

Sobre el delincuente fallecido, quien sólo tendría 14 años, dijo estar "muy apenado por esa situación". "No es para sentirme orgulloso de eso. No se trata de ser jactanciosos en ese sentido. Lo lamento, pero eran ellos o mi gente; y ahí yo no tengo ninguna duda", aseguró.

Finalmente indicó que quiero aprovechar la oportunidad de agradecer la presencia en la madrugada del subsecretario de prevención del delito que nos visitó y la llamada del nuevo ministro de Seguridad, señor Arrau, que también me manifestó su preocupación, su solidaridad y estuvo muy preocupado .