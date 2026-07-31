Chile.- Laboratorio notifica que exsubsecretario no ha pedido contramuestra - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dio negativo en un nuevo examen de drogas que se realizó de forma particular en el laboratorio UC Christus.

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dio negativo en un nuevo examen de drogas que se realizó de forma particular en el laboratorio UC Christus.

Según consignó 24 Horas, el exsubsecretario comentó que "apenas me fue comunicada la noticia, yo fui en el acto a hacerme exámenes de orina y de pelo a distintos laboratorios del país, a los más prestigiosos, para poder demostrar esta verdad".

"De hecho, hoy día, hace pocos minutos, he recibido el examen de pelo que me realizó el laboratorio de la Universidad Católica de Chile, que confirma lo que yo siempre he dicho, y que aparece acá en este papel, cual es que da un resultado negativo para el consumo de cualquier tipo de drogas , indicó.

Rodríguez renunció a su cargo el pasado 23 de julio tras dar positivo a un examen de drogas realizado en junio. Desde el Laboratorio Corthorn Health Limitada habían confirmado que la exautoridad también dio positivo a un segundo análisis de la misma muestra.

"El resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes, efectuadas en momentos distintos y bajo la misma metodología analítica, lo que demuestra la confiabilidad, reproducibilidad y robustez del procedimiento aplicado", subrayaron.

Asimismo, el laboratorio aseguró que Rodríguez no solicitó una contramuestra y recalcaron que el resultado de un examen realizado en un laboratorio distinto al designado "no podría ser considerado plenamente comparable ni equivalente al proceso inicialmente ejecutado".

Por su parte, el exsubsecretario relató que el 27 de julio pidió "formalmente que se proceda a la contramuestra y que esta sea analizada por un laboratorio independiente, con estándares internacionales y que ofreciera garantías al Gobierno y a la ciudadanía".

"Ese mismo día solicité el informe cuantitativo del examen y me fue negado. En cambio, se me entregó un segundo informe, que corrige el primero, con una comunicación que señala que el resultado del examen del 12 de junio no me atribuye la condición de consumidor de drogas", indicó.