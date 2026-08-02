Exsubsecretario de Hacienda por test drogas: Yo no sé si es mi pelo"

Chile.- Exsubsecretario de Hacienda da negativo en nuevo examen de drogas - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se refirió a su salida tras dar positivo a un test de drogas y luego dar negativo en uno que se realizó de forma particular en el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se refirió a su salida tras dar positivo a un test de drogas y luego dar negativo en uno que se realizó de forma particular en el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Rodríguez manifestó "que han sido días muy difíciles. La verdad es que yo estoy viviendo una pesadilla, pero tengo la verdad de mi lado".

"A mi cuando se me comunico la noticia la semana pasada, yo dije con mucha transparencia al Gobierno, a la opinión pública: yo no consumo drogas y por lo tanto voy a ir a hacerme exámenes a laboratorios prestigiosos del país y voy a demostrar que estoy diciendo la verdad", añadió.

La exautoridad manifestó que "en lo que estoy hoy día es reivindicando mi nombre, mi reputación, mi honra. Creo que esto probablemente sea un resultado del laboratorio más prestigioso del país, es una prueba contundente".

Asimismo, aclaró que "yo no tengo un doble positivo, es solamente una muestra que se ha analizado y yo sí he solicitado esa contramuestra (...) si hay dos informes, yo debiese tener dos informes, dos informes que no tengo. Hasta el momento lo que tengo es narrativa".

En cuanto al test en el que dio positivo, Rodríguez sostuvo que yo no sé si es mi pelo porque el laboratorio no me entregó la cadena de custodia".