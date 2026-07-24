Santiago, 23 de febrero 2026. Actividades en la oficina del presidente electo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

Juan Pablo Rodríguez declaró que su renuncia "se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad".

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, afirmó que "no consumo drogas" y anunció que ejercerá acciones para aclarar el positivo que derivó en su renuncia.

En una declaración pública difundida anoche, Rodríguez agradeció "al Presidente José Antonio Kast por su liderazgo y por el honor de haberme permitido servir a Chile a su lado" y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, "por su respaldo y determinación por impulsar los cambios que nuestro país necesita".

También agradeció "al equipo del Ministerio de Hacienda, por su compromiso y vocación de servicio. Y a cada una de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar en el Gobierno, por su dedicación al objetivo compartido de hacer crecer a Chile".

Luego indicó que su renuncia "se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad. No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra".

Finalmente, expresó que "me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de que este Gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos".