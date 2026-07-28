Fallecidos por el brote de ébola en República del Congo suben a 1.405

(Foto de ARCHIVO) Personal sanitario en un centro de tratamiento de ébola apoyado por MSF en Bolomba, República Democrática del Congo REMITIDA / HANDOUT por MSF/FRANCK NGONGA 03/8/2020 - MSF/FRANCK NGONGA

Santiago 28 Jul. (ATON) -

Respecto de los casos confirmados, la autoridad sanitaria ha especificado que la cifra asciende a un total de 3.200, de los cuales 773 pacientes se encuentran en situación de aislamiento u hospitalizados.

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) informaron que más de 1.400 personas han perdido la vida por causa del brote de ébola que está sacudiendo el norte y noreste del país africano, el cual deja ya un total de 3.200 casos confirmados.

Concretamente, este brote causado por la cepa Bundibugyo -que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado y que fue declarado el pasado 15 de mayo- se ha cobrado la vida de 1.405 personas, lo que eleva la tasa de letalidad al 43,9%, de acuerdo con el último balance del Instituto Nacional de la Salud Pública del país, que destaca que 571 pacientes se han recuperado de la enfermedad.

Respecto de los casos confirmados, la autoridad sanitaria ha especificado que la cifra asciende a un total de 3.200, de los cuales 773 pacientes se encuentran en situación de aislamiento u hospitalizados.

Las provincias afectadas por este brote, enmarcado en la violencia armada que asola a la zona desde hace años, son Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), entre alertas de organizaciones internacionales por la propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta.

RDC es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.