Familia actualiza estado de salud de funcionaria atacada en colegio de Calama

Calama, 27 de Marzo de 2026 Estudiante del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta asesina a inspectora del colegio y agrede a otra inspectora y 3 alumnos del colegio Pedro Tapia/Aton Chile Calama, March 27, 2026 A student at the Instituto Obispo Silva - PEDRO TAPIA/ATON CHILE

Santiago 29 Mar. (ATON) -

Al día de hoy, se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos, siendo las próximas 48 horas cruciales para su evolución , informa un comunicado emitido por la familia de Haydée Moya.

La familia de Haydée Moya, asistente de la educación gravemente herida en el ataque ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, confirmó este domingo que la trabajadora permanece en estado crítico y bajo riesgo vital. Actualmente se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Cobre, donde su evolución sigue siendo incierta.

En un comunicado, los familiares detallaron que Moya inició su jornada laboral con normalidad el viernes 27 de marzo, pero fue trasladada de urgencia al recinto asistencial tras los hechos de violencia registrados esa mañana.

Debido a las lesiones provocadas por un estudiante de 4° medio de ese recinto educacional, presenta compromiso en diversos órganos. Al día de hoy, se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos, siendo las próximas 48 horas cruciales para su evolución , señalaron.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y llamó a mantener las cadenas de oración por su recuperación. Al mismo tiempo, destacaron la vocación de la funcionaria, subrayando que su actuar estuvo guiado por el compromiso con el cuidado y protección de los estudiantes.

En el mensaje también solicitaron respeto y prudencia a los medios de comunicación, pidiendo evitar prácticas invasivas en medio del complejo momento que atraviesan. Significa insistir en que estos hechos no vuelvan a ocurrir , enfatizaron, recordando que la labor de Moya siempre estuvo marcada por la entrega hacia la comunidad escolar.