Fenats dice que recorte profundiza déficit de hospitales y servicicios de salud

Santiago, 3 de octubre de 2023. Funcionarios de la salud agrupados en la Fenats marchan por la Alameda debido a despidos injustificados. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 23 May. (ATON) -

Presidente de la organización, Emerson Berríos, dijo que la reducción de 413 mil millones de pesos pondrá en peligro extremo la atención de los pacientes del sector público.

El máximo dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Emerson Berríos, declaró que la merma del 2,5% que el Minsal anunció para el sector "pondrá en peligro extremo la atención" de los usuarios del sistema público.

"Creemos que desde los ministerio de Salud y de Hacienda se esconde una realidad que va a ser brutal. Estos 413.000 millones de pesos menos no sólo van a afectar al Ministerio de Salud, sino que también a Fonasa, a la Subsecretaría y su red asistencial completa, a la atención primaria, a las prestaciones institucionales y al financiamiento hospitalario", indicó el directivo a Radio Cooperativa.

Según Emerson Berríos, el recorte "significa hospitales con menos margen de compra de insumos, cubrir menos turnos, contratar menos reemplazos, sostener menos pabellones y responder a urgencias y enfrentar las listas de espera con menos recursos".

Y recordó que hay una deuda de arrastre de los hospitales que "es de más de 516.000 millones de pesos".

"Por eso muchos de esos recintos ya han ocupado entre el 35% y el 40% de su presupuesto 2026, porque el Estado no resuelve cómo atendemos económicamente los hospitales, que forman un sistema que funciona bajo presión extrema todos los años", cerró el presidente de la Fenats.