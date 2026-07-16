Ferias libres advierten posibles problemas de abastecimiento por sistema frontal

Santiago 08 de agosto 2025. Feria libre ubicada en calle Aldunate con Coquimbo comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

La organización señaló que las intensas lluvias y los fuertes vientos podrían dificultar el funcionamiento de los principales centros de abastecimiento de alimentos frescos del país.

Las intensas lluvias y los fuertes vientos provocados por el sistema frontal podrían afectar el funcionamiento de las ferias libres en distintas zonas del país, generando dificultades en el abastecimiento de alimentos frescos y aumentando los riesgos para comerciantes y consumidores.

Así lo advirtió la Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y Afines (ASOF), que manifestó su preocupación por las condiciones meteorológicas y el impacto que estas podrían tener sobre una de las principales redes de distribución de alimentos del país.

A través de un comunicado, la organización explicó que en diversas comunas la infraestructura de las ferias no cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar fenómenos climáticos de gran intensidad, lo que podría impedir su funcionamiento normal.

La presidenta de ASOF, Paola Morales, sostuvo que "este frente de mal tiempo vuelve a dejar en evidencia una realidad que las ferias libres enfrentamos año tras año: en muchos casos nuestra infraestructura sigue siendo muy precaria y hace prácticamente imposible funcionar con normalidad cuando enfrentamos condiciones climáticas extremas".

La dirigenta señaló que, aunque los feriantes realizan esfuerzos para mantener el abastecimiento de frutas, verduras y otros productos esenciales, existen situaciones en que las condiciones climáticas hacen imposible instalar una feria sin poner en riesgo la seguridad de las personas.

"Cuando una feria no puede funcionar, miles de familias pierden su fuente diaria de sustento y, al mismo tiempo, comunidades completas pueden quedar temporalmente con mayores dificultades para acceder a alimentos frescos, saludables y a precios justos", afirmó.

Ante este escenario, la organización solicitó a las autoridades nacionales y municipales fortalecer la coordinación con los gremios de feriantes para implementar medidas preventivas y de seguridad, especialmente en las zonas más afectadas por el sistema frontal.

Asimismo, ASOF pidió que el Gobierno evalúe mecanismos de apoyo para quienes no puedan desarrollar sus actividades producto de las condiciones meteorológicas.

La organización recordó que en Chile existen cerca de 1.500 ferias libres y más de 400 mil empleos dependen directa o indirectamente de esta actividad, destacando su importancia para el abastecimiento de alimentos y el desarrollo de las economías locales.

Finalmente, Morales planteó la necesidad de avanzar hacia una mejor planificación urbana que considere espacios permanentes y seguros para el funcionamiento de las ferias libres, permitiendo mantener su operación frente a futuras emergencias climáticas.