Chile.- Fin de semana largo con interferiado no contempla medidas especiales en rutas

Santiago 26 febrero 2023 Regreso a Santiago por fin de vacaciones 2023 gran cantidad de vehículos regresa en la carretera 5 sur km 60 en la cercanías de peaje Angostura- Juan Eduardo Lopez/ Aton Chile - JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

Un flujo cercano al medio millón de automóviles se proyecta que abandone la Región Metropolitana con motivo de la conmemoración de las Glorias Navales, durante este fin de semana largo con interferiado.

Un flujo cercano al medio millón de automóviles se proyecta que abandone la Región Metropolitana con motivo de la conmemoración de las Glorias Navales, durante este fin de semana largo con interferiado.

"A pesar de que no tenemos medidas especialmente diseñadas al efecto en esta oportunidad, el llamado es reiterar a los automovilistas, en primer lugar, a programar su viaje, en segundo lugar, a evitar las horas de mayor tráfico y en tercer lugar, y como siempre, a conducir de la forma más precavida y cuidadosa posible", informó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

Los horarios más complejos para transitar van a ser, naturalmente, el jueves en la mañana, donde veremos la mayor afluencia de vehículos. Y, similarmente, el domingo en la tarde, es por lejos el horario más congestionado, donde se espera que lleguen a la ciudad 135.000 vehículos aproximadamente. Por eso, reiteramos el llamado a una conducción responsable y a cuidarnos , agregó el subsecretario del MOP.

La particularidad de este año 2026 es que el festivo del 21 de mayo corresponde a un día jueves, lo que configura un escenario de interferiado y no un fin de semana largo tradicional. Debido a esta condición de calendario, no se han establecido las medidas de contingencia habituales para la circulación de un alto flujo de vehículos como la restricción de tránsito o el clásico «Peaje a Luca .

El día más complejo para el retorno a la capital será el domingo 24 de mayo, jornada en la que se espera el ingreso de 135.371 automóviles.

Finalmente, las proyecciones confirman que la Ruta 5 Sur será la vía más utilizada por los usuarios durante este periodo. Específicamente en el peaje Nueva Angostura, se anticipa el flujo más masivo de la contingencia, estimándose la salida de cerca de 150 mil vehículos (149.640) y el ingreso de aproximadamente 145 mil (145.290) a la Región Metropolitana.