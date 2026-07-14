Santiago, 14 de julio de 2026. Accidente de transito entre bus Red electrico y vehiculo particular en la esquina de Santa Rosa con Franklin en la comuna de Santiago genera un incendio en locales comerciales de esa interseccion Jonnathan Oyarzun/Aton - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

Los cinco fallecidos, todos jóvenes de nacionalidad venezolana según ratificó el fiscal, se dieron a la fuga a toda velocidad por calle Franklin en una camioneta y en Santa Rosa chocaron con un bus RED que los aplastó contra el muro de una farmacia Simi. Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas.

El fiscal Fernando Ruiz confirmó que las cinco víctimas fatales, hasta el momento, del accidente en el barrio Franklin estaban escapando de un control policial tras ser detectados mientras consumían alcohol en la vía pública.

Los cinco fallecidos, todos jóvenes de nacionalidad venezolana según ratificó el fiscal, se dieron a la fuga a toda velocidad por calle Franklin en una camioneta y en Santa Rosa chocaron con un bus RED que los aplastó contra el muro de una farmacia Simi. Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas.

"Estas personas se dan a la fuga en el vehículo, se inicia una persecución controlada por esta misma calle y al llegar a la intersección de avenida Santa Rosa, el vehículo menor, que sería una camioneta SUV cruza con luz roja el semáforo y termina siendo colisionado por un bus de la locomoción colectiva", señaló el fiscal.

"El vehículo quedó entre el muro perimetral del local comercial y el bus. Los ocupantes del vehículo no pudieron escapar desde el interior del mismo", agregó.

"En este momento se está trabajando en poder extraerlos desde el interior y por lo tanto no tenemos certeza del número de víctimas, ni tampoco de las identidades de las mismas", añadió.

Finalmente, también confirmó que el conductor del bus del Sistema RED resultó lesionado de gravedad en el rostro.

Al lugar del accidente, donde se encuentra el tránsito suspendido en un amplio sector, llegaron familiares de la víctimas que aún no han podido verificar si se trata efectivamente de sus parientes.