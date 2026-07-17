Fiscal entrega nuevos antecedentes de ataque a carabineros en Lo Espejo

Santiago, 17 de julio de 2026. Carabineros realiza pericias en calle Cooperacion, comuna de Lo Espejo, donde dos funcionarios de la instituci n fueron baleados durante una fiscalizacion a un individuo no identificado que se dio a la fuga. Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Juan Manuel Mac-Namara señaló que el hecho ocurrió durante una fiscalización preventiva y que aún se investiga si el autor actuó solo. Los dos funcionarios heridos fueron trasladados al Hospital de Carabineros.

Nuevos antecedentes entregaron este viernes desde Fiscalía sobre el ataque que dejó a dos carabineros heridos en Lo Espejo, detallando que el hecho ocurrió durante una fiscalización preventiva y que el autor escapó en un bus de la locomoción colectiva.

En declaraciones a la prensa en el sitio del suceso, el fiscal Juan Manuel Mac-Namara comentó que el ataque con arma de fuego se registró tras "una fiscalización rutinaria a la cual cualquier persona puede ser sometida. Estaban haciendo rondas preventivas".

Respecto del intercambio de disparos, el persecutor indicó que "hay bastante evidencia balística en dos puntos. Hay más de 20 casquillos balísticos, de los cuales hay que verificar cuáles corresponderían a las armas de Carabineros y cuáles corresponderían a otros armamentos".

El ataque dejó a uno de los policías con una lesión en la zona inguinal, mientras que el segundo recibió un impacto balístico en uno de sus muslos. Ambos fueron evacuados en un helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros para recibir atención especializada.

Tras concretar el ataque, el autor escapó a bordo de un bus del transporte público, lo que dio origen a un operativo para dar con su paradero.

Sobre el responsable, el fiscal sostuvo que "de acuerdo a los antecedentes preliminares, el sujeto que disparó estaba solo, pero no se descarta la participación de otras personas". Hasta ahora, el Ministerio Público no ha informado la identidad del sospechoso, mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho.