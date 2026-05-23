Fiscalizaron abastecimiento de agua por masivo corte en ocho comunas de la RM

Santiago, 23 de mayo de 2026. Debido al corte programado de agua potable en ocho comunas de la capital, se mide el cloro libre residual de agua de estanque de abastecimiento alternativo para asegurar su calidad e inocuidad. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 May. (ATON) -

Seremi de salud Pía Venegas dijo que presencia de cloro en estanques de abastecimiento en La Cisterna cumplía con la norma. Ocho comunas se ven afectadas desde el viernes hasta el domingo.

En el marco del corte programado de agua en ocho comunas de la Región Metropolitana, la seremi de Salud Pía Venegas, encabezó en La Cisterna la fiscalización de la cantidad de cloro libre residual del agua disponible en estanques de abastecimiento alternativo para asegurar su calidad e inocuidad.

La autoridad sanitaria señaló en la Plaza Cervantes de esa comuna que el cloro estaba dentro de los rangos autorizados, de entre 1,5 y 2 mg. por litro.

El corte del vital elemento empezó el viernes a las 20 horas y durará 36 horas, hasta el domingo a las ocho de la mañana.

La medida fue tomada por Aguas Andinas para realizar trabajos en la obra estructural denominada "Paralelo Tramo Trinidad".

La contingencia afecta a un total de 143.048 clientes de La Cisterna (100% de la comuna), El Bosque (80%), San Ramón (44%), La Granja (40%), La Pintana (23%), La Florida (9%), San Bernardo (9%) y San Miguel (5%).

Pía Venegas dijo que la gente debe usar "recipientes de origen conocido, ojalá jarrones para el uso de cocina y para el servicio higiénico, para acumular agua. Y es importante que ojalá estén cerrados herméticamente para evitar cualquier tipo de contaminación".

Y agregó que la población puede dar aviso si detecta "algún tipo de deficiencia, en la indicación del clorado de las aguas".

Las labores de alta complejidad técnica corresponden a la renovación del acueducto paralelo y al reforzamiento en la red de distribución de más de trece kilómetros, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

Para resolver cualquier duda o requerimiento de la comunidad, los canales de atención y el Contact Center de la empresa se mantienen operativos de forma ininterrumpida las 24 horas del día.