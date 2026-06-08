Fisco gastó US$80 millones en reparaciones de viviendas sociales entre 2020-2025

Santiago, 16 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric encabeza la entrega de viviendas del proyecto, Comunidad Santa Olga, de Quilicura junto al ministro de Vivienda, y la alcaldesa de Quilicura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Las fallas más frecuentes incluyen roturas y filtraciones en redes de agua potable y problemas severos de humedad interior, entre otros, según un informe del Ministerio de la Vivienda. "Es una sangría", afirmó el ministro Iván Poduje.

Entre 2020 y 2025, el Minvu entregó 47 asignaciones directas de subsidios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, por un monto superior a 1,71 millones de UF (cerca de US$80 millones) para solucionar fallas de posventa de viviendas sociales.

Según informa hoy El Mercurio, estos recursos del fisco se destinaron a 41 conjuntos habitacionales relacionados a 9.104 departamentos en condominios sociales.

De acuerdo a la publicación, estos 1,71 millones de UF en asignaciones para resolver fallas representaron el 7,33% del programa global DS27 en el período mencionado

Pero al revisar el porcentaje anual destinado a reparaciones, este ha crecido fuertemente. En 2020 era solo el 4,91% (177.544 UF) del total de ese ejercicio, luego en 2024 ya estaba en 8,54% (285.174 UF), mientras que en 2025 escaló al 13,07% (385.441 UF).

Las regiones del Biobío, Metropolitana y Valparaíso concentran una proporción significativa de los recursos.

Las fallas constructivas corresponden a problemas de habitabilidad que afectan a viviendas financiadas por el Minvu poco tiempo después de su entrega, incluso dentro del período de garantía legal. Las más frecuentes incluyen roturas y filtraciones en redes de agua potable (especialmente el material PPR) y problemas severos de humedad interior, entre otros , consigna el informe.

Añade que estos casos se han caracterizado por presentar un alto nivel de conflictividad social, derivado de la frustración y el malestar de las familias afectadas, quienes demandan soluciones inmediatas. Algunos han tenido una alta exposición mediática y han generado procesos de movilización comunitaria, incluyendo la búsqueda de apoyo por parte de autoridades locales y parlamentarias .

En declaraciones al diario, el ministro Iván Poduje dijo que estos desembolsos están relacionados a eventos anormales, porque se trata de proyectos nuevos, algunos de menos de 10 años. Es preocupante, es un costo muy alto y un tema que debemos resolver .

También afirmó que pese a que en los últimos años los fondos destinados a viviendas sociales han aumentado, la calidad de las propiedades no ha mejorado. Esta es una sangría , enfatizó.

Además, reveló que próximamente deberán enfrentar una nueva cuenta de un millón de UF, cerca de US$ 45 millones, ligada a estas asignaciones de reparación en la Región Metropolitana.