Flores advierte posible lobby por decisión del SII en favor de apuestas online

Valparaiso, 2 de diciembre 2025 Ivan Flores durante la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

El parlamentario de la DC ofició a la Contraloría para que determine si el Servicio ha excedido el ámbito de sus atribuciones legales.

A través de un oficio enviado a la Contraloría General de la República, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, solicitó un pronunciamiento formal sobre la legalidad de las acciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) por la polémica surgida tras la resolución que establece pago del IVA por parte de plataformas de apuestas online extranjeras que operan en el país.

Según lo explicado por el parlamentario, "lo que ha hecho el director del SII (Jorge Trujillo Puentes) es incomprensible. Y creo que raya en la ilegalidad, por cuanto contraviene un dictamen de la Corte Suprema que establece que las apuestas online son un sistema ilegal".

El senador falangista recordó que "los casinos en Chile están muy bien regulados y la Superintendencia de Casino se encarga de aquello. Pero no por hacerles pagar el IVA a estas plataformas se va a regularizar por esa vía algo que hoy está definido como ilegal ¿O hay lobby aquí, qué pasa?".

El oficio enviado por el senador DC pide aclarar si el SII puede incorporar a un régimen tributario especial a actividades que el propio Estado considera ilícitas.

El texto precisa que "la resolución genera la apariencia de reconocimiento administrativo de actividades cuya licitud no ha sido establecida por ley".

"Si bien el pago de impuestos no transforma por sí mismo una actividad ilícita en lícita, la creación de mecanismos de pago puede ser interpretada como una forma de validación o reconocimiento estatal de dichas operaciones", indica el oficio.

La petición del congresista agrega que "la Contraloría debe informar si el SII ha excedido el ámbito de sus atribuciones legales y si la resolución vulnera el principio de legalidad administrativa".

En lo particular, se solicita que "se emita un pronunciamiento sobre la conformidad a derecho de la referida resolución del SII, se determine si el SII posee atribuciones para habilitar mecanismos de inscripción y regularización tributaria respecto de actividades que han sido calificadas por diversos órganos del Estado como ilegales, y se establezca si la referida resolución se ajusta a los principios de legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución".

Finalmente, se agrega que "en caso de estimarlo procedente, se adopten las medidas de control que correspondan respecto del acto administrativo consultado".