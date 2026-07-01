Flores por alzas en cuentas de luz: "Otro golpe más para la clase media"

Santiago, 1 de julio 2026. Desde este primero de julio comienza a regir un aumento en las alzas de luz, con un promedio de 4,9% a lo largo del pais. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El senador Iván Flores (DC) abordó el alza en las cuentas de luz y llamó al Gobierno a enfrentar con especial urgencia y atención lo que ocurrirá en regiones como la de Los Ríos, donde todas las proyecciones señalan que se produciría el mayor aumento.

El senador Iván Flores (DC) abordó el alza en las cuentas de luz y llamó al Gobierno a enfrentar con especial urgencia y atención lo que ocurrirá en regiones como la de Los Ríos, donde todas las proyecciones señalan que se produciría el mayor aumento.

Hemos estado insistiendo en la extensión del subsidio; pero, por otra parte, hemos insistido también en medidas inmediatas y concretas de apoyo para la clase media. Además, estamos pidiendo claridad sobre el porcentaje de alzas, porque existen diversas proyecciones, siendo todas alarmantes, especialmente para Valdivia", indicó.

El parlamentario dijo que "sabemos que hay un proyecto presentado al respecto, pero aquí las soluciones y apoyos deben ser inmediatos, no hay más tiempo, este es otro golpe más para la clase media .

Flores sostuvo que el alza de la luz vuelve a pegarle a la familia chilena, pero no le pega por igual. El alza promedio en Chile va a estar entre un dos y cuatro por ciento, pero hay regiones, como la de Los Ríos, donde es alarmante. La Fundación Energía para Todos ha señalado aquí un alza de un 23%. La Comisión Nacional de Energía, por otro lado, dice que el alza para Los Ríos va a ser del 16 y el proyecto que presentó el Ministerio de Energía está hablando de una cifra distinta. Necesitamos claridad sobre el aumento real .

Finalmente, el senador DC señaló que "al final del día, de nuevo la clase media, emergente y la más humilde se queda sin nada. Después del bencinazo, después del recorte de presupuestario a distintas instituciones públicas y que rebotan automáticamente en un problema de atención, sumando el alto desempleo".

"Hoy día las personas, especialmente la de la región de Los Ríos, quedan expuestas, siendo la zona más castigada de Chile. Que nos den una explicación clara la delegada presidencial de Los Ríos y el Seremi de Energía entre otras autoridades , subrayó.