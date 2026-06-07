Valparaiso, 2 de diciembre 2025 Ivan Flores durante la comison de Salud en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El parlamentario defendió el proyecto de Inteligencia Económica que será votado esta semana y llamó a ampliar las herramientas de investigación más allá del crimen organizado.

A pocos días de que el Senado vote el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, el senador democratacristiano Iván Flores defendió la iniciativa y cuestionó a los sectores que buscan limitar el acceso a información bancaria en investigaciones por delitos económicos.

El parlamentario sostuvo que existe un amplio acuerdo para fortalecer las herramientas destinadas a combatir el crimen organizado, pero planteó que el debate también debe considerar otros ilícitos financieros que afectan directamente a las personas.

En ese contexto, afirmó que "creo que la próxima semana vamos a estar todos de acuerdo en el Senado para aprobar el proyecto que persigue la ruta del dinero cuando se trata de investigaciones por crimen organizado, nadie podría oponerse; pero la pregunta que yo hago es: ¿por qué la derecha se opone a que se investiguen las cuentas de quienes cometen otros delitos económicos que afectan a las personas?".

Flores señaló que el desafío no solo consiste en perseguir organizaciones criminales, sino también mejorar la capacidad del Estado para investigar conductas económicas ilícitas de alto impacto.

Asimismo, manifestó que "cómo hacemos para perseguir oportuna y eficientemente los delitos económicos, cometidos a veces por menos de tres personas o incluso una, pero ilícitos de enorme impacto en las personas y el funcionamiento de los mercados".

El senador también puso como ejemplo los casos de colusión y otras prácticas que, a su juicio, deben ser objeto de una fiscalización más rigurosa. En esa línea, indicó que "¿y las colusiones qué? ¿Y los otros delitos económicos? ¿Por qué no podemos seguir también esa ruta del dinero? Lo que la ciudadanía espera es que la ley persiga a quienes se enriquecen ilícitamente, sin importar si forman parte de una gran organización criminal o si operan mediante sofisticados mecanismos financieros".

Respecto de las críticas al proyecto, Flores enfatizó que las facultades contempladas en la iniciativa estarán sujetas a estrictos controles y procedimientos. "Estamos hablando de funcionarios especializados, sujetos a juramento de secreto, que sólo pueden actuar en investigaciones altamente calificadas y bajo condiciones muy específicas. No se trata de abrir cuentas bancarias de manera indiscriminada, sino de dotar al Estado de herramientas modernas para perseguir delitos complejos", explicó.

La iniciativa será revisada esta semana por el Senado en su tercer trámite legislativo y uno de los principales puntos de discusión seguirá siendo el alcance de las facultades para acceder a información bancaria en investigaciones económicas.