Flores emplaza por viaje del ministro de Defensa en medio de la emergencia

Archivo - Chile.- Iván Flores endurece postura DC y rechaza apoyar megarreforma en el Senado - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE - Archivo

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El senador afirmó que, ante las consecuencias del sistema frontal, las Fuerzas Armadas requieren una conducción política cercana, visible y comprometida desde el país.

En medio de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a distintas regiones del país, el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores cuestionó la ausencia del ministro de Defensa, Fernando Barros, y solicitó explicaciones al Gobierno sobre su participación en la coordinación de las Fuerzas Armadas.

Según señaló el parlamentario, el secretario de Estado se encontraría en Hawái participando en RIMPAC, un ejercicio internacional de guerra marítima. Flores sostuvo que el ministro habría salido del país cuando comenzaban los temporales y que permanecería en el extranjero hasta la próxima semana.

En los duros momentos que está enfrentando el país, donde la coordinación y presencia de las FFAA son esenciales, el ministro de Defensa no está, se habría ido cuando comenzaban los temporales, hace tres o cuatro días y volvería la próxima semana; quién sabrá? , manifestó.

El senador también recordó que Barros no habría participado en la Operación Salitre, actividad realizada semanas atrás con representantes de países sudamericanos, integrantes de la OTAN y la presencia del Presidente de la República.

En momentos críticos como los que vivimos, la pega principal está aquí, conduciendo las instituciones. Tampoco estuvo en la Operación Salitre hace un par de semanas atrás, con participación de varios países, casi todos los de Sudamérica, también con gente de la OTAN y el presidente de la República, y tampoco estuvo el ministro de Defensa , afirmó.

A partir de estos antecedentes, Flores emplazó directamente al Ejecutivo: La pregunta es, ¿en qué está el ministro de Defensa si no está conduciendo sus instituciones? Pregunto no más y se lo pregunto al gobierno, directamente al presidente .

El parlamentario destacó además el despliegue realizado por las autoridades, los equipos de emergencia y las organizaciones de voluntariado frente a las consecuencias de las lluvias y los fuertes vientos. Entre los efectos mencionó la pérdida de bienes, viviendas afectadas, caminos interrumpidos, puentes dañados y comunas aisladas.

Ayer veíamos al Presidente de la República empapado, haciendo su pega también, conduciendo. Las fuerzas armadas, las policías, los bomberos, el voluntariado, todo el mundo. Y, ¿entonces? Y ¿la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas? , planteó.

Finalmente, Flores insistió en que el contexto requiere la presencia del titular de Defensa en territorio nacional. En momentos como estos nuestras Fuerzas Armadas necesitan una conducción política cercana, visible y comprometida, ejercida en el país y no desde el exterior , concluyó.