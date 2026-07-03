Flores por Gobierno y caso Steinert: "Metieron las extremidades completas"

Chile.- Flores por Seguridad: "Estaba siendo conducido con una persona que no sabía" - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jul. (ATON) -

"No minimicemos las cosas, digamos la verdad y las cosas como son. Metieron las extremidades completas y no la podemos amparar entonces hoy día diciendo que fue apenas un errorcito, no fue así", declaró el senador DC.

El senador DC Iván Flores, expresidente de la comisión de Seguridad, afirmó que el Gobierno está minimizando el informe de la Contraloría por la exministra Trinidad Steinert, luego de que el vocero Claudio Alvarado calificara la situación como un "error" de la exsecretaria de Estado.

"Si el gobierno quiere cambiar la historia minimizando todos los errores, e incluso ilegalidades, cometidos mientras estuvo a la cabeza del Ministerio de Seguridad la exministra Steinert, puede hacerlo, pero la ciudadanía sabe exactamente que no fue así", dijo Flores.

"Sería una mentira decir que solamente se cometió un error. La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró ilegal la invocación de la ley de Seguridad del Estado en el caso de lo ocurrido con la ministra Lincolao en la Universidad Austral", recordó el senador.

"Sumemos que ahora la Contraloría señala como un uso excesivo de atribuciones al intervenir en una causa que no está cerrada y que era secreta, que era reservada y que significó la salida de la segunda persona más importante de la PDI, por gusto de la señora exministra", agregó.

"Entonces, no minimicemos las cosas, digamos la verdad y las cosas como son. Metieron las extremidades completas y no la podemos amparar entonces hoy día diciendo que fue apenas un errorcito, no fue así. No fue así y esa es la verdad", cerró el senador Flores.